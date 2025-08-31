Quién es Silvia Freire, la invitada de Juana Viale que lleva las cenizas del amor de su vida en su cuello

La mesa de Almorzando con Juana (eltrece) estuvo llena de emoción al escuchar la trágica historia del marido de Silvia Freire, la famosa panelista de El Show del Problema que decidió hacer un cambio radical en su vida tras un hecho que la marcó para siempre: la muerte de su gran amor, Alberto Varela. Fue en ese momento en el que contó su historia y exclamó a viva voz: "Ven este reloj de arena, bueno, en vez de arena son las cenizas de mi marido".

Silvia Freire lleva un reloj de arena con las cenizas de su marido | Instagram

La dura historia de Silvia Freire

Silvia Freire conoció a Alberto Varela en su infancia, ambos eran compañeros de la escuela secundaria. Allí fue cuando nació el amor que se concretó años más tarde, cuando decidieron formalizar su noviazgo para luego convertirse en marido y mujer. Pero una invasiva enfermedad hizo cincuenta años viviendo en pareja y acompañándose mutuamente terminaran de la peor manera: el hígado del esposo de la escritora deje de funcionar a tal punto que estuvo en la lista del INCUCAI a la espera de un trasplante. Luego de una operación, el hombre estuvo dos meses y medio internado en terapia intensiva en el Hospital Italiano, donde luego murió. Desde ese día, su vida cambió por completo.

"Que te falte una persona tan fuerte… Yo lo miraba y veía mi mejor imagen. Él me conoció de nena, vio todos mis estadios. Yo siempre fui muy lanzada… cuando se enfermó, se vino todo para atrás… cuando murió yo dije ‘Silvia, estás en el horno’”, confesó la conferencista y mentora ante la escucha atenta de los invitados de Juana.

En este contexto, explicó cómo fueron esas semanas posteriores y cómo resignificó el transitar el duelo: “Yo pensé siempre que no había que llorar ni sufrir. Es lo peor que te hace, sufrir. Yo no derramé ni una lágrima, mi marido me lo dijo claramente: Yo no puedo creer que sea el causante de tu dolor, cuando hice todo lo posible para hacerte feliz. Tiene razón”, sostuvo convencida de la mirada resiliente que adquirió.

La nueva vida de Silvia Freire

Durante el año de tan devastadora pérdida amorosa, Silvia Freire alquiló un departamento y se compró un motorhome al que bautizó “Merceditas”, donde emprendió una aventura que la ayudó a sanar. Fue así que, en 2024, recorrió provincias tales como San Luis, San Juan, Mendoza y Córdoba donde expandió sus conocimientos de la neurociencia: “Estoy atravesando el momento más difícil de mi vida y mi propósito es demostrar cómo se aplican todas las herramientas que he compartido durante tres décadas: ahora soy yo quien las utiliza y muestro cómo lo hago”, explicó en aquel entonces.

Además, contó a corazón abierto la última charla que tuvo con quien fuese el amor de su vida y cuál fue su último deseo: según su relato, ella le propuso hacer “relicarios de diferentes colores con un poco de cenizas en cada uno”. “Eso le gustó. Ahora llevo los relicarios conmigo a todas partes”, contó con orgullo; frase que reafirmó este mediodía en la mesa de Juana Viale.

Silvia Freire compartió imágenes junto a Juana Viale | Instagram

Silvia Freire tiene a su marido presente a cada lugar donde va. Tal es así que cada vez que finaliza una jornada, le agradece cada experiencia vivida: “Mi marido me decía: ¿qué vida te voy a dar cuando vuelva a casa estando así enfermo? Cada vez que estoy pasando un momento bonito le respondo: Esta es la vida que me das mi amor. Y le agradezco”.

NB