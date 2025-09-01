Marcelo Tinelli tajante sobre Mario Pergolini: "No sé si iría a su programa"

Recientemente Marcelo Tinelli concedió una entrevista en la que habló como nunca de su presente laboral y los proyectos que lo mantienen activo en el mundo del entretenimiento. Consultado sobre su futuro inmediato, el empresario confirmó que este año se enfocará en el streaming, con varias producciones para las plataformas: “Streaming voy a hacer este año y estamos haciendo varias cosas para la plataforma, que no las puedo decir, pero estamos trabajando bastante”, explicó.

En cuanto al clásico formato del Bailando, Marcelo Tinelli fue categórico: “Este año ya no, por costo, no sé. Y el año que viene veremos”. Además, el presentador aprovechó la oportunidad para desmentir algunos rumores sobre sus trabajos en Perú: “Lo leímos y no fue real, no me dijeron nada así”. Sin embargo, sí admitió haber recibido una propuesta de Uruguay, aunque la rechazó porque tiene compromisos previos con Amazon.

Marcelo Tinelli

Marcelo Tinelli contundente sobre ir al programa de Mario Pergolini

Durante la entrevista transmitida en Sálvese quien pueda, Marcelo Tinelli habló sobre la supuesta invitación al programa de Mario Pergolini. Fiel a su estilo -y aunque visiblemente molesto- el empresario respondió: “No, no, no tuve invitación, pero no sé si iría, de verdad que no”.

Para aligerar un poco el ambiente, Tinelli explicó que aceptar o no la invitación dependería de cómo se diera la propuesta: “No sé, por eso es que me convencí ahora, tendría que venir a comer a Puerto Madero, no sé”.

Además, lejos de la confrontación, el conductor reconoció el lugar de Pergolini en la televisión argentina: “Como una persona que sabe mucho de televisión. No estoy diciendo nada malo”.

Tras la entrevista de Marcelo Tinelli y su respuesta a la supuesta invitación de Mario Pergolini, Yanina Latorre y los panelistas de Sálvese quien pueda, discutieron el tema. Fue la conductora quien contundente comenzó: “No me gustó lo de Pergolini, quiero que vaya”, a lo que uno de los comentaristas agregó: “Yo también”, destacando que la decisión del conductor sigue siendo ambigua.

A pesar de las dudas de Marcelo Tinelli en asistir o no al programa de Mario Pergolini, los panelistas resaltaron el buen comentario que el empresario realizó sobre el periodista. La discusión dejó en claro que, aunque la invitación generó expectativas, el presentador prefiere mantener una postura discreta y sin confrontaciones.

Mario Pergolini

El incómodo encuentro entre Marcelo Tinelli y Mario Pergolini

Tras las declaraciones emitidas en Sálvese quien pueda sobre la supuesta invitación al programa de Mario Pergolini, Marcelo Tinelli y el reconocido periodista fueron captados juntos durante la celebración por los 80 años del Diario Clarín, en el Teatro Colón. La periodista Mercedes Ninci registró el momento, que rápidamente se volvió tema de conversación, mostrando un encuentro que algunos definieron como un incómodo cara a cara entre ambos referentes de la televisión argentina.