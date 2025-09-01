Sin Tini Stoessel, Rodrigo De Paul llegó a Argentina y lució un look deportivo retro que marcó tendencia

Rodrigo De Paul volvió a ser noticia tras su llegada a Argentina, esta vez sin la compañía de Tini Stoessel. El futbolista del Atlético de Madrid desembarcó con un look que llamó la atención por su impronta urbana y su aire retro, confirmando que fuera de la cancha también sabe marcar tendencia.

Así lució Rodrigo De Paul en su llegada al país

El mediocampista eligió un conjunto deportivo negro de Adidas, con el clásico diseño de tres tiras blancas en campera y pantalón, una apuesta que remite directamente a la estética de los años 90 y 2000. Debajo lució una remera blanca básica, mientras que en los pies llevó zapatillas blancas con detalles negros, de silueta robusta y claramente inspiradas en el streetwear.

Para completar el outfit, De Paul sumó una gorra azul hacia atrás, que refuerza el estilo relajado, y un bolso estampado multicolor con detalles en cuero, que aportó un toque de color y distinción a un look dominado por el negro. Además, dejó ver sus tatuajes y cadena dorada, sellos personales de su estilo.

Rodrigo De Paul

Lejos de la sobriedad clásica que suelen elegir otros futbolistas al viajar, Rodrigo De Paul optó por un conjunto cómodo pero fashionista, que demuestra cómo la moda deportiva puede adaptarse a la vida cotidiana y convertirse en una declaración de estilo.

El detalle no pasó inadvertido: mientras atraviesa una nueva etapa personal tras su compromiso con Tini Stoessel, Rodrigo De Paul reafirma su perfil como uno de los jugadores de la Selección que más influencia tiene en el mundo de la moda masculina.

AM