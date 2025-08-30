Adiós a la tv: Marcelo Tinelli aterriza en un streaming para conducir un programa de humor

Marcelo Tinelli es un ícono de la televisión nacional quien supo mantener su impronta y carisma en la pantalla chica ajustándose a las demandas del público y a los diversos contextos sociales. Dueño indiscutido de un estilo de conducción propio, descontracturado y cercano, el conductor vuelve a pisar fuerte en las pantallas, pero ahora con un novedoso cambio de formato.

Lejos de la tradicional pantalla televisiva, el hincha de San Lorenzo más conocido del ambiente salió de la zona de confort y apostó generar contenido audiovisual mediante una reconocida plataforma de streaming.

Marcelo Tinelli vuelve a estar al frente de la conducción | Twitter

A qué plataforma se suma Marcelo Tinelli

Luego del éxito con su reality familiar Los Tinelli, transmitido por Prime Video, ahora vuelve a poner fichas en el fenómeno digital que es furor. Marcelo Tinelli se reinventará y tendrá su propio programa de streaming en el canal de YouTube Carnaval.

De acuerdo con la noticia propiciada este viernes en LAM (América TV), el ciclo estará cargado de temas de actualidad y pinceladas de humor pensados estratégicamente para ofrecer un formato de puro entretenimiento. Pese a que todavía no trascendieron más detalles de los pormenores de la nueva puesta en escena, se supo que el comunicador estará acompañado por una dupla integrada por Sabrina Rojas y el reconocido comediante Iván Ramírez.

Marcelo Tinelli se suma a Carnaval | Twitter

Al igual que otras figuras del espectáculo -tales como Viviana Canosa y Jorge Rial-, el dirigente deportivo decidió apostar por nuevas formas de crear contenido abandonando la TV tradicional y emigrando a nuevos formatos, para sumergirse en lo que hoy el público consume. La periodista Laura Ufal contó que “estaba negociando, no estaba muy convencido”. Sin embargo, luego de analizar con detalle la propuesta, aceptó integrarse.

Hasta el momento se desconoce la fecha de estreno, pero sí se confirmó que se está trabajando arduamente en lo que se viene, generando una expectativa en los siempre exigentes usuarios.

Marcelo Tinelli emigra a los canales de streaming | Twitter

Marcelo Tinelli dio un volantazo rotundo y cambió de rumbo hacia nuevos horizontes, intentando llegar a un público más heterogéneo que navega en la web en búsqueda de contenidos de calidad y que los represente. Pese a haber sabido dominar el ámbito televisivo en los 90 y en los primeros años del nuevo milenio, a sus 65 años se sumerge en un mundo virtual hostil donde el espectador cumple un rol central. ¿El objetivo? Volver a ocupar un rol protagónico en el ámbito mediático.

NB