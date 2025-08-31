Máxima Zorreguieta se defendió por no apoyar a Franco Colapinto: “Soy la reina de Holanda”

Este domingo, la Fórmula 1 visitó el Circuito de Zandvoort en Países Bajos donde se congregaron dos importantes personalidades argentinas: por un lado, Franco Colapinto quien manejaba el monoplaza BWT Alpine; y, por el otro Máxima Zorreguieta quien ofició de anfitriona junto a su esposo el rey Guillermo de Orange y sus tres hijas Amalia, Alexia y Ariane.

En una recorrida por la zona de boxes, la monarca fue interceptada por la prensa que estaba en búsqueda de sus impresiones respecto a la figura ni más ni menos que de su compatriota. Con elegancia y soltura intentó evadir el hablar puntualmente del automovilista argentino, sin embargo, ante la insistencia de su interlocutor, exclamó: “Soy la reina de Holanda”.

Máxima dialogó con la prensa. ESPN.

Máxima Zorreguieta acorralada por la prensa para hablar de Colapinto

La Fórmula 1 es un evento deportivo de élite de interés mundial razón por la cual la presencia de grandes personalidades es moneda corriente. Por tal motivo, este domingo fue la propia Máxima Zorreguieta quien asistió a la competencia con la alegría y la frescura que la caracteriza.

Siempre generosa con los medios de comunicación, la soberana dialogó con los medios de comunicación antes del comienzo de la carrera haciendo referencia al evento de alta competencia. Asimismo, se la vio muy entusiasmada al referirse del neerlandés, Max Verstappen. “Hay mucha gente naranja, como decimos nosotros, que viene a disfrutar de este deporte. Sobre todo, a apoyar a Max (Verstappen), pero también a todos los corredores”, comenzó diciendo Máxima.

Además, complementó: “Es un deporte fantástico donde no es solamente el corredor, también son los escuadros, con la tecnología que tienen, recién me estaban explicando cómo cambiaron un auto de un año al otro. Es muy interesante y divertido para todos”

Estas declaraciones generaron cierto desconcierto en el reportero ya que no habló de su compatriota Franco Colapinto. Ante la pregunta de si su corazón estaba puesto en el bahiense, la madre de las princesas de Países Bajos dijo tímidamente: “Y sí, bueno, pero todavía no lo conocí”.

Fue en ese momento, en el que el periodista de DAZN fue insistente ante la presencia del joven atleta en el certamen: “Lo de Max Verstappen está claro, pero un poquito ¿el corazón tira para Franco también?”. Sin tapujos, la dueña del trono lanzó: “Bueno, mire, soy reina de Holanda, pero les deseo lo mejor a los dos”.

Máxima Zorreguieta fue diplomática con Franco Colapinto | Twitter

Cabe destacar que Máxima Zorreguieta es una de las figuras públicas de mayor peso a nivel mundial por su representación a la realeza europea. Desde que su vida transcurre del otro lado del océano, la monarca no olvida sus raíces, pero mantiene una fuerte convicción de los valores y la historia que elige representar alejada de los intereses argentinos.

