El repugnante hallazgo que hizo Juli Poggio en su departamento: "Qué asco"

Juli Poggio es una de las modelos y bailarinas más queridas por las redes sociales. Gracias a su belleza y carisma, la joven se ganó el corazón de los usuarios en las redes sociales, quienes no dudan en acompañarla en todos los procesos que vive en su vida. Es así como reunió a más de 3 millones de seguidores que ven todas sus historias y posteos de Instagram. En las últimas horas, dio de qué hablar cuando mostró el repugnante hallazgo que hizo en su departamento, y a horas de disfrutar de una rica cena.

Juli Poggio hizo un repugnante hallazgo en su departamento: "Qué asco"

Juli Poggio no dudó en compartir su gran paso sola, cuando se volvió propietaria de su departamento. La joven, en cuanto salió de Gran Hermano, se volvió una de las más queridas en redes sociales y en la industria del entretenimiento, por sus ganas de seguir mostrando todos los talentos que tiene. Con el correr de los años, no solo se volvió una de las modelos más solicitadas, sino que logró cumplir su sueño de ser dueña de su hogar. Sus seguidores no dudaron en acompañarla en todo el proceso, y ver cómo lo hacía crecer.

Sin embargo, la joven es también muy seguida por sus ocurrencias. Los usuarios de las redes sociales destacan ciertas actitudes o comentarios que realiza en su cuenta de Instagram, y no tardan en dar su opinión al respecto. En las últimas horas, ella decidió mostrar un hallazgo que tuvo en su departamento, y que dejó de qué hablar a todos sus seguidores. En la tranquilidad de su hogar, y junto a sus seres queridos, se encontró con una sorpresa repugnante que no dudó en compartir.

Ella se encontraba cocinando la cena con sus amigos, cuando decidió ir a la alacena a buscar arroz. Sin embargo, al abrirlo, sacó una especie de budín o pan con moho, que estaba guardado en una bolsa. "No puedo ni distinguir qué era esto. Qué asco, por Dios", exclamó la modelo, entre risas. Rápidamente, los usuarios de las redes sociales comenzaron a apostar sobre qué era esa comida, mientras que otros no tardaron en reírse y asegurar que a todos les había pasado de olvidar algo entre sus cajones.

Juli Poggio provocó las risas y comentarios entre sus seguidores, quienes la acompañan en todos los pasos que da en su vida. En su ámbito profesional, logró cumplir otro sueño más al presentar una obra de teatro basada en la exitosa novela Patito Feo, recreando las canciones de las Divinas y las Populares, con un elenco talentoso. Sin embargo, en su ámbito personal, sigue haciendo hallazgo y descubriendo todo lo que ocurre cuando se vive solo.

