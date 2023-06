Luisana Lopilato fue alertada por sus fanáticos por una publicación de Michael Bublé que generó indignación entre quienes siguen a la actriz de manera incondicional. Para calmar las aguas, el cantante debió explicar por qué hizo ese comentario.

Michael Bublé compartió en su cuenta oficial de Instagram una postal en la que se lo ve arrodillado al lado de una fanática que puso su pie sobre la rodilla del cantante para mostrar que lleva tatuada su cara en su pierna, lo que sorprendió al esposo de Luisana Lopilato.

La postal que compartió Michael Bublé.

"Ni siquiera mi esposa me ama tanto", expresó Bublé en dicha publicación. Esta frase causó indignación y enojo entre los fanáticos que no tardaron en reaccionar en defensa de la actriz. Esto obligó al artista a explicar que fue una broma y no hablaba en serio con respecto al amor que siente Lopilato por él.

"Es triste que tenga que aclarar, es un chiste", sentenció el intérprete de "Everything" para llevar tranquilidad a los fanáticos de Luisana que hicieron comentarios como: "Estás casado con la mujer más hermosa de argentina, tu deberiss tatuártela", "Tocan a Luisana nos tocan a todos", "Siempre tan desafortunado este tipo", "No te mereces a una mujer como Luisana, por más chiste que sea no está bueno".

La publicación de Michael Bublé.

La reacción de Luisana Lopilato

Como era de esperarse, Luisana Lopilato se hizo eco del ataque virtual que estaba recibiendo su marido por el comentario que hizo y no dudó en intervenir para llevarle tranquilidad a los fanáticos que se enojaron con el artista.

"¡ES UN CHISTE! ¡Chicos, RELÁJENSE! ¡AMOR! ¡Y más AMOR! también me gustaría aprovechar este momento para decirle a Michael Bublé lo hot que estás!!", expresó Luisana Lopilato dejando en evidencia que lejos de molestarse con su marido, disfrutó de su belleza.