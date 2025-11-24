Migue Granados habló de cómo logró su gran transformación física: bajó 20 kilos

Migue Granados vuelve a estar en el centro de la polémica tras el filoso comentario acerca de un controversial método de salud que utilizó el cantante Robbie Williams para adelgazar que le generaron graves secuelas en su visión. Fiel a su estilo combativo y sin filtros, utilizó su cuenta personal de Twitter donde reposteó esta noticia y contó cómo logró su gran transformación física que lo llevó a perder 20 kilos.

Migue Granados sumamente crítico contra los métodos para bajar de peso

Migue Granados es una de las personalidades más influyentes de la web, sobre todo, en generaciones jóvenes que incursionan en canales de streaming para encontrar productos acordes a sus gustos y formas de ver el mundo. Aprovechando su popularidad y la aprobación que tiene por parte de los usuarios, utilizó la famosa red social de pajarito para lanzar un picante comentario luego de que se conociera de que el famoso cantante Robbie Williams haya sufrido la pérdida “de su visión por culpa de inyecciones para bajar de peso”.

"Dejen de joder con el Ozempic de verga ese es un peligro", comenzó diciendo el músico. Ante esto habló acerca de su método para adelgazar: "Estoy en plan bajar de peso y con comer liviano, y caminar una hora por día, ya estas ok. Bajé 20 kg ya, y pude conocer personalmente a mi pene". Asimismo, ante las insistentes preguntas de sus seguidores, explicó: "Como pollo, carne, huevo, palta, hojas verdes, aceite de oliva, aceitunas, nueces, arándanos, pescado, frutillas".

En este marco, desde el programa Tarde o temprano (El Trece) se hicieron eco de esta noticia y recurrieron a la palabra del comunicador para ampliar sus declaraciones respecto a la utilización de fármacos que, de no ser utilizados bajo prescripción médica, podría generar secuelas irreversibles en los pacientes que tienen obesidad y sobrepeso. "Yo no soy quién para hablar de salud, claramente. No sé por qué vienen a buscar a Migue Granados para que opine de un tema de salud", lanzó.

Sin embargo, explicó qué fue lo que originó su ácido descargo en Internet: "Yo, lo que había tuiteado es que está ahora como muy de modelo que es un medicamento, que es un regulador para gente que tiene diabetes, algo así. Que no lo sé, yo estoy hablando por eso. Te digo, vayan al médico, pregunten a la gente que sabe. Y como hay mucha gente que supuestamente le están apareciendo cosas, supuestamente, por eso. Y tengo amigos que lo han usado".

Migue Granados buscó concientizar a los usuarios

En plena conciencia del poder de sus palabras y del alcance que las mismas tienen en el medio digital y mediático, Migue Granados señaló: "Ahora lo dije en base a una noticia, creo, de Robbie Williams, que estaría viendo borroso. Pero fue un tuit que no tiene nada de profundidad ni profesionalismo. Digo que vayan a un médico. Y cuando es eso, yo dije ‘chicos, yo estoy haciendo dieta y entrenando y bajé un montón sin eso’".

Finalmente, hizo hincapié en cómo él está afrontando los desafíos de lograr un peso saludable sin recurrir a fármacos que puedan poner en riesgo su salud y bienestar. "Yo también estaba obsesionado y con mucho sobrepeso, y sigo... todavía me falta, pero como diciendo ‘che, ¿viste esos atajos que atentan contra la salud?, porque en realidad ese medicamento es para otra cosa y creo que la consecuencia es que te saca el hambre".

De esta manera, Migue Granados sumó su granito de arena ante una problemática global que se enfrenta a grandes desafíos: por un lado, que los pacientes puedan recuperar su pesaje ideal sin recurrir a suplementos dietarios que puedan ponerlos en riesgo y que no generen reacciones adversas en su organismo. Por el otro, tratar de identificar cuáles son los límites de un plan alimenticio personalizado con una receta genérica sobre soluciones mágicas que se concentran, muchas veces, en un sobrecito. Ante cualquier inquietud, siempre es recomendable acudir a un especialista en nutrición para evitar caer en los peligros de encabezar un tratamiento sin el acompañamiento médico.

