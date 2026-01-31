Así es la casa de Migue Granados: sala de ensayo, una cancha de básquet en el jardín y molino de viento

Migue Granados se convirtió en una de las figuras más importantes del streaming. El hijo de Pablo Granados supo posicionarse en los medios y actualmente atraviesa un gran momento profesional. A través de su red social, llamó la atención al compartir algunos rincones de su casa y la decoración elegida para cada ambiente.

Moderna, amplia y luminosa: Migue Granados mostró su espectacular casa

Migue Granados es dueño de una vivienda que refleja a la perfección su impronta personal: cálida, relajada y con guiños muy marcados a sus pasiones. En su cuenta de Instagram, donde reúne más de dos millones de seguidores, suele mostrar que es su gran refugio y donde comparte tiempo de calidad con su pareja, Fer Otero, y sus dos hijos: Bernardita y Benito.

En el interior de su casa, se destacan dos lugares: el living y la cocina. Para el primero, el conductor pensó en un sitio amplio y luminoso, con una estética moderna y descontracturada. En diferentes posteos en su cuenta deja ver que allí predominan los tonos claros en paredes y mobiliario, lo que potencia la entrada de luz natural y genera una sensación de calma.

Migue Granados

El living se encuentra ambientado con sillones de líneas simples en color gris oscuro, un rack empotrado a la pared, un enorme televisor y una mesa de madera. Cada complemento invita al descanso y a disfrutar de momentos cotidianos. Sin dudas, su decoración apuesta por el minimalismo cálido: pocos objetos, pero bien elegidos.

La cocina, por su parte, posee muebles blancos, mesadas claras y detalles en negro, el espacio combina elegancia y funcionalidad. Su estilo es moderno, con una clara influencia industrial suave, visible en los revestimientos tipo subway y en los electrodomésticos integrados.

Migue Granados mostró la sala de ensayo, cancha de básquet y el molino de viento que tiene su casa

Debido a su pasión por el básquet, Migue Granados no dudó en tener su propia cancha en el jardín de su casa para poder practicar y disfrutar de su deporte favorito. Mediante diversas publicaciones, dejó ver lo grande que es el espacio y que posee piso sintético y un logo personalizado en el centro: "OB" (Orange Beer), la marca que se inventó para su propia imagen.

La cancha de básquet de Migue Granados

Otro de sus hobbies tiene que ver con la música, por lo que también realizó una sala de ensayo en uno de los ambientes que tiene su hogar. "Mi oficina es el lugar más bello del mundo", escribió junto al video donde muestra esta habitación. Según se puede observar, su estilo es contemporáneo con guiños rústicos por la presencia de madera tanto en sillas y maderas como en estantes combinados con hierro.

La alfombra con diseño en color roja y beige le brinda un aire artístico y llama la atención. También, se puede ver que en este lugar no sólo guarda sus instrumentos sino que también mantiene presente las películas que marcaron su infancia: Toy Story y Jurassic Park.

El exterior de la casa de Migue Granados no sólo se caracteriza por su amplitud, sus espacios verdes y su cancha de básquet sino también por tener un molino de viento, el cual fue colocado recientemente. “El rosarino que domó el viento", escribió el humorista en su red social y compartió el proceso de "esta travesía de domar los aires", tal como sumó en su posteo.

El mismo sirve para aprovechar la energía cinética del viento y convertirla en energía mecánica o eléctrica. Así es la casa de Migue Granados: tiene una particular sala de ensayo, una enorme cancha de básquet en el jardín y un molino de viento, que llamó la atención de sus seguidores.