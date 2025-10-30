Tras el fastidio de Luis Ventura por los premios Martín Fierro de Streaming, Migue Granados le respondió y se burló de él

El reciente anuncio de los nominados a los Premios Martín Fierro de Streaming desató una inesperada tormenta interna en la Asociación de Periodistas de la Televisión y Radio Argentina (APTRA), protagonizada por su propio presidente. La controversia estalló cuando Luis Ventura se enteró de la lista oficial sin haber sido notificado previamente, provocando una notable ira que rápidamente encontró eco en las redes sociales, donde figuras como Migue Granados no tardaron en ironizar sobre el abrupto desborde del periodista. El evento, programado para el 14 de diciembre en el Centro de Convenciones de Buenos Aires, se vio empañado por esta disputa de protocolo y autoridad, por lo que el conductor de Olga apeló a su ácido sentido del humor.

La irónica reacción de Migue Granados a las palabras de Luis Ventura

La indignación de Luis Ventura fue tan palpable que amenazó con la cancelación del evento, sintiéndose deliberadamente marginado del proceso. Ante un notero del programa Ya Fue Todo, el titular de APTRA expresó sin filtros su enojo: "¿Cómo van a entregar el premio del Martín Fierro y el presidente no tiene conocimiento? ¿Desde qué lugar? No sé ni me importa de quién fue el error, pero si me rompen las pel... los levanto".

Luis Ventura | Twitter

El punto central de su molestia radicaba en el trato recibido por parte de los integrantes del ente organizador: “Lo que me molestó fue que me puenteen”, sentenció, evidenciando una profunda ofensa personal y jerárquica ante lo que consideró una falta de respeto a su investidura y trayectoria en los medios.

En medio de este clima tenso, el humorista Migue Granados se sumó a la polémica, utilizando su característico humor ácido y se hizo eco de la situación. El hijo de Pablo Granados reaccionó a la explosión del participante de MasterChef Celebrity escribiendo en sus redes: "Jajaja ay bo... Estoy leyendo tantas estupideces acá desde el mediodía que recontra estoy para que Luisito lo baje". Esta respuesta irónica sirvió para avivar el fuego y generar reacciones encontradas entre el público.

Cabe destacar que la disputa no sólo es institucional, sino que también afecta directamente a los competidores, ya que la terna a Mejor Conducción, donde Migue Granados figura como nominado junto a Nicolás Occhiato, se encuentra en estado de suspenso. Posteriormente, el propio conductor de Olga buscó bajarle el tono a su intervención en la web, aclarando que su comentario no era un ataque directo, sino un recurso humorístico para desdramatizar el momento. En diálogo con Desayuno Americano (América TV), el presentador explicó: "A mi Ventura me divierte, como personaje en sí. Me da risa. Estaba re caliente", confesó, dejando claro que su publicación fue un "chascarrillo".

Mientras el debate se centraba en las repercusiones mediáticas de la bronca de Ventura, la situación procesal de la nominación seguía sin resolverse. La molestia del directivo radicó en ser el último en enterarse de la lista final para la gala pautada para ser celebrada el próximo 14 de diciembre.

Nico Occhiato y Migue Granados comparten terna | Twitter

De esta manera, el revuelo generado por el manejo de las postulaciones a los Martín Fierro de Streaming dejó en evidencia las fricciones internas de la entidad organizadora. Una vez más, las controversias con APTRA y sus organizadores salen a la luz. Esta vez, el humor ácido de Migue Granados hizo que las intenciones de Luis Ventura se repliquen y resuenen con mayor fuerza.

NB