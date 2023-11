Milett Figueroa habría sido la tercera en discordia entre Maluma y una amiga suya

Milett Figueroa se posicionó como el centro de la atención del mundo del espectáculo argentino tras su supuesta relación amorosa con el conductor del Bailando 2023. Pero es muy reconocida en su país y en Colombia ya que habría sido la tercera en discordia entre una de sus amigas y Maluma.

La nueva integrante del certamen de baile llamó mucho la atención desde su llegada ya que es una reconocida figuras peruana en el mundo del modelaje y la actuación. Milett participó de otros realities y concursos de belleza, siendo la ganadora de Miss Supertalent Perú en Corea del Sur en el año 2016.

Su figura como personalidad es muy nuevo para los argentinos y muchos de los seguidores de Marcelo tienen intriga por su vida en su país natal, pero en Perú no solo es conocida por su larga trayectoria y por dejar a la nacionalidad en lo más alto, sino que también es conocida en Colombia por un supuesto affaire con Maluma.

En el año 2016 Figueroa fue la tapa de todas las portadas por un escándalo que sacudió al mundo artístico. Durante unos meses el cantante colombiano se instaló en Perú por trabajo y mantenía una relación, que jamás llegó a blanquearse de manera oficial, con Ruth Kruger, quien era amiga de la modelo peruana.

Según distintas fuentes, Milett intervino en la relación y tuvo un affaire con el cantante desplazando completamente a quien era su amiga. Desde entonces, ambas perdieron contacto y Kruger puso sus redes sociales en privado, cuya biografía indica que se instaló en España para continuar con su vida.

“Solo puedo decir que ella tiene muchísima suerte de que yo no quiero saber nada con la televisión, porque si a mí me interesara mostrar lo que sé de ella, tendría que irse a vivir a la China. Y ella lo sabe”, expresó Ruth cuando se desató la polémica según el portal El Popular.

Según el portal de noticias Ojo, Ruth había declarado que veía al artista como un amigo muy íntimo, pero no quiso dar testimonio para no agrandar más el conflicto. Sin embargo, su distanciamiento de Milett Figueroa insinuó que la discordia fue grande. "Sí lo conozco y es un gran artista, pero éramos dos chibolos. Había un gusto, había un agrado. Él venía a hacer su show y se iba, no hubo nada más. Yo he ido a verlo a su concierto porque soy su mayor fan", expresó en una entrevista sobre Maluma sin dar más detalles.