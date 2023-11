Milett Figueroa se encuentra en el foco de la atención junto a Marcelo Tinelli, luego de que ambos confirmarán que se están conociendo y son exclusivos, término utilizado para dar a entender que no se están viendo con otras personas, es decir, que es un paso antes de ponerse en pareja.

Cabe destacar que, es el primer vínculo serio que se le conoce al conductor, que se lo ve encantado con la modelo, desde que terminó su relación con Guillermina Valdés en 2022 y ambos siguieron por caminos separados y con un hijo en común, Lorenzo. Milett, por su parte, se empezaron a conocer diferentes relaciones que tuvo en Perú y la que más resonó en los medios fue con el reconocido artista colombiano Maluma.

Milett Figueroa hace un años atrás

Como la participante del Bailando 2023 se encuentra en el ojo clínico de los medios de espectáculo, trascendió que hace tiempo se puede haber realizado una cirugía estética un tanto polémica y bastante riesgosa, para lucir una figura más pequeña y estilizada.

Figueroa pudo pasar por el quirófano para quitarse un par de costillas con el fin de estar más flaca y presumir de una cintura diminuta. Tiempo atrás, específicamente en 2018, en su país natal le había consultado acerca de los rumores del procedimiento y ella contestó: “Obvio ¿lo dudas?”, comentó.



Milett Figueroa

Tras sus palabras que tomaron gran revuelo, la actual novia de Tinelli se vio obligada a esclarecer sus declaraciones sobre si se quitó costillas o no, desmintiendo así que no se realizó ningún tipo de intervención quirúrgica: “Quiero mostrarles cuál es el secreto de mi cinturita, porque de verdad no hay cirugías, no hay, cero costillas ni nada, y no estoy yendo al gimnasio”, expresó Milett Figueroa.

D.M