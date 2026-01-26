Minerva Casero, la hija de Alfredo Casero: Su educación japonesa, la enfermedad que cambió su vida y los simulacros de su padre

Minerva, la hija de Alfredo Casero, vivió una infancia marcada por una educación japonesa, distinta a la de sus hermanos; atravesó una enfermedad que la llevó a replantearse hábitos y también recuerda las enseñanzas de su padre a través de los simulacros que formaron parte de su vida cotidiana.

Desde la educación japonesa hasta la enfermedad que cambió la vida de Minerva Casero

Hace algunos años, en diálogo con Infobae, recordó que, durante su infancia, asistió a una escuela japonesa en Buenos Aires. Esa etapa le dejó enseñanzas que recuerda con claridad, especialmente por la disciplina y la organización. La rutina escolar incluía prácticas poco habituales en otros colegios, como los simulacros de terremotos, que se realizaban con frecuencia.

La influencia de Alfredo Casero también estuvo presente en su infancia. El actor organizaba simulacros en la casa familiar. Estas actividades, que podían parecer juegos, tenían como objetivo enseñar a sus hijos a reaccionar en distintas situaciones. Minerva Casero recuerda esos momentos como parte de una dinámica que combinaba humor y aprendizaje.

Los simulacros se convirtieron en una marca de la familia, un recurso que el actor utilizaba para reforzar valores como la atención, la rapidez y la capacidad de adaptación. Para la actriz, esas experiencias fueron parte de un entorno que la formó y que le permitió desarrollar una mirada ágil sobre la vida cotidiana.

La dura enfermedad que cambió la vida de Minerva Casero, la hija de Alfredo Casero

En su juventud, Minerva Casero atravesó un problema de salud que la llevó a realizar cambios profundos en su estilo de vida. La situación fue un punto de inflexión, ya que la obligó a replantearse rutinas y a tomar conciencia sobre la importancia del cuidado personal. Ella misma definió ese momento como un “despertar fuerte, una sacudida”.

A partir de esa experiencia, incorporó prácticas más saludables y comenzó a valorar aspectos que antes pasaban desapercibidos. El cambio no solo tuvo impacto en su vida diaria, sino también en su manera de relacionarse con los demás y en su carrera artística. La actriz encontró en esa etapa una oportunidad para darle un nuevo sentido a su vida.

A lo largo de su carrera, Minerva Casero participó en distintas producciones televisivas y teatrales, consolidándose como una figura joven dentro del mundo del espectáculo argentino. Su carrera refleja la combinación de talento y esfuerzo, pero también la influencia de las experiencias personales que la acompañaron desde pequeña.

