More Rial salió aclarar todo el revuelo mediático que se generó por la supuesta venta de su perro. Desde sus historias de Instagram la mediática dejó en claro que ella no vendió nada y que esto ya había pasado hace un tiempo atrás.

“Voy aclarar la situación del perro porque ya me tiene cansada. No vendí ningún perro”, comenzó diciendo la hija de Jorge Rial.

Su descargo continuo al aclarar que ella no lo vendió y que solo lo había regalado. “Yo lo compré pero no lo puedo tener porque yo ya tengo dos animales, así que lo regalé”.

More Rial

Antes de terminar con su descargo, la mediática agregó: “Esto ya pasó aparte hace un mes y vienen a vender la noticia justo ahora. Vayan a vender leche podrida a otro lado”, cerró More Rial en su descargo.

El chat donde muestra que había puesto en venta al perro

En las últimas horas se filtró un chat de More Rial con otra persona donde ella pone a la venta a su perro Bulldog Francés. “Si sabes de alguien que lo quiera. Yo lo compré con papeles, pero no lo puedo tener porque Fran es bruto. Es blue merle, es hermoso”, escribió la mediática junto a fotos del perrito.

El chat que se filtró de More Rial

Luego, agregó: “Me salió 230, pero lo dejo a 200 sin problema”. More Rial, agregó: “Necesito que esté tranquilo y sea feliz. Acá Fran es chiquito y no entiende”.

Caption

Por supuesto que esto generó un revuelo en las redes donde los seguidores dejaron comentarios como: “Ojalá la cancelen. Si necesita plata que labure no que venda un animal”, “¿De educar al pibe para que no sea violento con el perro ni hablemos, no? Qué papelón esta mina” , entre otros comentarios que le dejaron a More Rial.

J.M