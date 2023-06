Cuando la polémica con su papá parecía calmarse, otro motivo ubicó a Morena Rial en el centro de la escena mediática. En este caso, la joven de tan solo 24 años quedo envuelta en un escándalo cuando se filtró un chat donde pareciera que intenta vender a su perro.

La cuenta oficial del ejército de LAM en Twitter fue la encargada de difundir la supuesta captura donde se ve la conversación de la influencer con un tercero, y sus mensajes la dejarían en evidencia.

Imagen reciente de More Rial.

En los mismos, Morena explica por qué no puede conservar al pequeño bulldog francés: “Si sabes de alguien que lo quiera. Yo lo compré con papeles, pero no lo puedo tener porque Fran es bruto. Es blue merle, es hermoso”.

El chat que se viralizó.

Además, en el chat también revela a cuanto pretende vender al cachorro: “Me salió 230, pero lo dejo a 200 sin problema”. Por último, y después de enviarle a la persona dos fotos en donde se puede ver perfectamente al animal, Morena Rial realizo un pedido: “Necesito que esté tranquilo y sea feliz. Acá Fran es chiquito y no entiende”.

¿Qué comentarios recibió Morena Rial en las redes sociales?

Al viralizarse la supuesta conversación privada, múltiples usuarios de Twitter decidieron expresar su profunda indignación contra la mediática por la decisión que había tomado con su pequeña mascota.

“Ojalá la cancelen. Si necesita plata que labure no que venda un animal”, “¿De educar al pibe para que no sea violento con el perro ni hablemos, no? Qué papelón esta mina” y “Esto me indigna. Ya lo hizo en el pasado. También compró perritos de raza ¿Y? Cero compromiso” fueron algunos de los fuertes comentarios que recibió Morena Rial.

J.C.C