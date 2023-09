Morena Rial desató una gran polémica este domingo al publicar en sus Historias de Instagram su apoyo hacia Aníbal Lotocki y confesar que es "un doctor que ama".

La hija de Jorge Rial abrió nuevamente la posibilidad de enviarle preguntas y la respuesta a una de ellas fue la que se volvió viral.

"¿No te da miedo después de lo que pasó con Silvina Luna hacerte tantas operaciones?", le consultó un seguidor. Y la influencer respondió: "No me voy a meter en ese debate porque me parece que todos se agarran para defenestrar a un doctor que amo y que creo yo que no es su culpa".

Morena Rial.

Luego, Morena Rial manifestó: "Cuántos otros doctores (si así se los puede llamar) han hecho desastre pero como no es Aníbal no lo hacen público ni lo matan".

Además, la influencer indicó: "Cada cuerpo rechaza o adhiere de diferente forma los productos introducidos. Pero cada persona antes de ser operada es consultada y firma un consentimiento sobre el tratamiento u operación que va a recibir".

Por último, aseguró: "Cada uno defiende y piensa como quiere y siente".

Morena Rial.

Luego de haber publicado un descargo tras las repercusiones que generó su apoyo a Aníbal Lotocki, Morena Rial publicó un descargo en el que aclaraba que "no justificó la muerte de Silvina Luna", entre otras cosas.

Morena Rial.

La frase de Morena Rial

Y, como la polémica continuó, esta tarde, la hija de Jorge Rial, no se quedó callada y publicó una frase en sus Historias de Instagram.

"Que la cuenten como quieran porque como es nunca la van a contar".

La frase de Morena Rial.

Luego, la mediática compartió un video que había subido a TikTok en el que indicaba: "Ojo con las vueltas que da la vida. El que riendo las hace, llorando las paga".

De esta manera, Morena Rial demostró, en medio de su apoyo a Aníbal Lotocki, que siempre va a tener algo para decir y defenderse.