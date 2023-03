Ayer en A la tarde informaron que Morena Rial se encuentra en pleno proceso judicial a partir de una denuncia que hizo en contra de Pablo Mariano Báez, chofer personal de las hijas de Jorge Rial, por abuso sexual. Tras la noticia, el medio se comunicó con Morena y la joven contó cómo reaccionó el conductor al enterarse.

Morena Rial fue víctima de abuso sexual a los 16 años, por parte del chofer que su padre contrató para que trasladara a sus hijas a las actividades que tenían que asistir. Karina Mazzocco compartió detalles de la denuncia y uno de los panelistas informó que Jorge Rial tuvo que pedir asistencia médica al enterarse.

A través de una llamada telefónica, ya que la joven vive en Córdoba, Morena Rial dio detalles de aquella fatídica situación. "Yo elegí no hablarlo, pero me escuchó la vecina, habló con la secretaria", comenzó la denunciante. Morena le explicó a Karina que no tenía miedo, simplemente no quería causarle más problemas a su papá.

"Cuando le cuentan a mi papá casi le agarra un infarto y tuvo que venir la ambulancia. Mi papá se puso a llorar, fue muy feo", recordó Morena al tiempo que expresó que "La Justicia argentina es una mier...".

Morena Rial a sus 15 años

La hija de Jorge Rial se mostró furiosa con el proceso que conlleva, ya que tiene que trasladarse a Buenos Aires para cada instancia, pero el denunciante no se presenta. Tal como hizo ayer, donde se ausentó a una declaración vía Zoom.

Detalles de la denuncia de Morena Rial

Según la declaración de Morena Rial, los abusos comenzaron cuando ella tenía 16 años y el acusado aprovechaba los viajes que tenía que realizar para increpar a la, en ese entonces, menor de edad. Dos de los tres testigos declararon en el caso y ratificaron la declaración de Morena.

"El comportamiento del acusado comenzó con conductas de acoso hacia Rial, como ser, referirle frases de contenido sexual y comentarios sobre la vestimenta que llevaba. También le tomaba la mano mientas conducía, y su conducta se agravó cuando comenzó a tocarle los pechos y hasta incluso tirársele encima", se puede leer en uno de los párrafos de la denuncia.

OL.