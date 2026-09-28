El tierno gesto de Graciela Borges a Soledad Silveyra tras recibir el alta: “Siempre presente”

El mundo del espectáculo respira con alivio y celebra una noticia muy esperada. Soledad Silveyra regresó a su casa después de atravesar un período delicado de salud que demandó varias semanas de internación en el Sanatorio Otamendi con cuidados estrictos. La artista, icono de la televisión y el teatro nacional, dejó atrás los días de clínica y ya se encuentra en su hogar. Como era de esperarse, las muestras de cariño de sus colegas y amigos no tardaron en llegar, destacándose entre ellas un detalle que demostró la profunda amistad que la une con otra de las grandes figuras del espectáculo, Graciela Borges.

Soledad Silveyra ya recibió el alta médica

Soledad Silveyra: Flores, una visita y un amor incondicional

En medio de la alegría por el regreso a su hogar, una publicación en su cuenta de Instagram acaparó todas las miradas. Graciela Borges, íntima amiga de Soledad Silveyra y compañera de ruta en incontables proyectos y charlas de camarín, quiso sorprenderla con un presente muy especial. La idea original consistía en visitarla y llevarle un imponente ramo de flores para agasajarla.

Sin embargo, un contratiempo llevó a que se desencontraran las actrices. Lejos de suspender el detalle, Graciela decidió posar con el enorme ramo de flores envuelto en papel madera y compartir la imagen en sus historias de 24 horas, con un mensaje tan cálido como genuino.

Graciela Borges fue a llevarle flores pero a Solita ya le habían dado el alta, de todos modos lo subió a sus redes

Soledad replicó la publicación en su perfil oficial y le dedicó unas palabras que reflejan la complicidad y el afecto genuino que comparten desde hace décadas: “Mi querida Borges, siempre presente”, acompañado de un emoji de corazón. La escena del ramo en manos de la artista, aunque no pudieron entregárselo en persona, se transformó rápidamente en el centro de atención de los seguidores de ambas, que celebraron este puente de cariño entre dos leyendas vivas.

Soledad Silveyra: Un susto que quedó atrás

La internación de Solita Silveyra ocurrió a raíz de un accidente doméstico que le provocó una fractura en la zona de la pelvis y la cadera. El episodio encendió las alarmas entre sus seguidores y seres queridos, ya que la lesión requirió un seguimiento médico constante y un reposo absoluto durante casi un mes.

Graciela Borges, incondicional amiga de Solita

A pesar de los días difíciles y del cansancio lógico que implica una internación prolongada, su entorno familiar y los partes médicos llevaron tranquilidad desde el primer momento. Su hijo Baltazar se encargó de confirmar la evolución favorable y de transmitir que su mamá encaraba la recta final de la recuperación con entereza. Con el alta médica ya firmada, la actriz transita sus primeros días en casa, enfocada en la kinesiología y en recuperar la movilidad de manera paulatina.

Con el alta médica ya firmada y la tranquilidad de encontrarse otra vez en su hogar, Soledad transita estos días rodeada de sus seres queridos y con la compañía incondicional de quienes siempre la apoyaron. El afecto de su histórica amiga, Graciela Borges, sintetiza a la perfección el cariño de todo un público que celebra su regreso y aguarda con una enorme sonrisa su próximo paso.