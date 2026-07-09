El look patrio de Verónica Lozano para el 9 de julio: blazer, pantalón Oxford y triple escarapela

Verónica Lozano volvió a demostrar que la moda también puede ser una forma de expresión. Durante la emisión de Cortá por Lozano en el Día de la Independencia, la conductora eligió un look de estética clásica con guiños contemporáneos que combinó elegancia, sastrería y un marcado espíritu patrio.

Verónica Lozano deslumbró con su último estilismo

Lejos de optar por un accesorio tradicional, Verónica Lozano convirtió la escarapela en la protagonista absoluta de su outfit. En lugar de lucir una sola versión, apostó por tres diseños diferentes que aportaron brillo, color y un sello distintivo a un conjunto dominado por prendas de líneas limpias y tonos neutros.

El estilismo patriótico de Verónica Lozano

El detalle más llamativo del estilismo estuvo sobre el pecho de su camisa blanca, donde Verónica Lozano lució tres escarapelas. En reemplazo del clásico diseño circular, eligió versiones tipo joya que aportaron una mirada renovada sobre el tradicional símbolo patrio.

El detalle en el estilismo de Verónica Lozano que se robó todas las miradas

Entre las piezas se destacó un moño en tonos celeste y blanco con detalles dorados, una flor elaborada con cristales transparentes y otra pieza floral que combinó celeste, amarillo y cristal. Juntas crearon una composición original que se convirtió en el punto focal del look de Verónica Lozano y le dio un aire sofisticado a la celebración del 9 de Julio.

Verónica Lozano y un estilismo tailoring con inspiración clásica

Para acompañar las escarapelas, Verónica Lozano eligió una camisa blanca de inspiración victoriana, confeccionada con alforzas, delicados calados verticales, cuello amplio y puños largos vueltos. Sobre ella sumó un blazer negro oversize de líneas relajadas que aportó una impronta masculina y elegante al conjunto.

El impresionante estilismo de Verónica Lozano

El outfit se completó con un pantalón negro de tiro alto y corte Oxford, de piernas amplias y caída fluida, junto con unos botines negros de punta fina que estilizaron la silueta. Como accesorios, Verónica Lozano incorporó un pañuelo negro anudado al cuello y pulseras doradas, mientras que el beauty look se mantuvo en sintonía con la propuesta, maquillaje natural, cabello suelto con ondas suaves y raya al medio, logrando un equilibrio entre elegancia y estilo clásico.