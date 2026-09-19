Juan Alberto Mateyko le envió un mensaje de apoyo a Mirtha Legrand con una foto inédita: “El último almuerzo del verano”

Mirtha Legrand está internada desde el viernes 18 de septiembre en el Sanatorio Mater Dei por un cuadro compatible con neumopatía. El parte, anticipó un nuevo comunicado para el lunes. En ese contexto, Juan Alberto Mateyko le envió un sentido saludo por Instagram, donde compartió una foto inédita de ellos dos en el último almuerzo que protagonizaron juntos.

Mirtha Legrand volvió a ser internada este viernes 18 de septiembre

Mirtha Legrand reingresó el viernes 18 de septiembre al Sanatorio Mater Dei, debido a una recaída que sufrió debido a una complicación respiratoria -había recibido el alta el domingo 13, tras una internación que había empezado el 7 de septiembre por un cuadro respiratorio bronquial-. El parte, firmado por el director médico Enrique Echagüe, habló de un cuadro compatible con neumopatía. La conductora quedó internada para estudios, tratamiento y controles. Por su parte, la familia pidió respeto por su salud y confirmaron que, si no hay cambios, el próximo parte saldrá este lunes.

Mirtha volvió a internarse este viernes

Había recibido el alta el domingo 13 y, desde ese entonces, se encontraba haciendo reposo en su domicilio bajo un riguroso seguimiento médico. Este sábado no hubo comunicado del sanatorio, no obstante, Ángel de Brito informó que se encontró la bacteria que le producía la infección y que estaba con una batería de medicamentos para hacerle frente al síntoma. Asimismo, medios y periodistas de espectáculos hablaron de una noche estable y de visitas de Marcela Tinayre y Juana Viale para acompañar a su familia. El programa de hoy será conducido por su nieta, a la espera de una pronta mejora y que la diva pueda volver a hacerse cargo de su programa semanal.

Juan Alberto Mateyko saludó a Mirtha Legrand en Instagram

Juan Alberto Mateyko y la mesa de Mirtha Legrand

En este contexto, Juan Alberto Mateyko, el histórico conductor de La movida del verano, el ciclo de los 90 que se hacía en Mar del Plata y después en el Parque de la Costa. También de la radio: El Mundo, Rivadavia, Mitre. Con la diva el cruce documentado es televisivo: el 31 de enero de 2026 se sentó en La noche de Mirtha (eltrece), el último programa de ella esa temporada en La Feliz.

Es por esta razón que, ante la nueva hospitalización de La Chiqui, el presentador le brindó un cálido mensaje por redes. "Fuerza, Mirtha Legrand. Te lo deseamos todos aquellos que te conocemos y también los millones de argentinos que te siguen desde siempre", expresó. Acto seguido, compartió una foto en la que se los ve tomados de las manos junto a Marcela Morelo y Rodrigo Noya.

El mensaje de Juan Alberto Mateyko para Mirtha Legrand | Instagram

De esta manera, Juan Alberto Mateyko se sumó a la ola se saludos y mensajes públicos hacia Mirtha Legrand. En este caso, el presentador eligió una foto de la última cena televisiva que protagonizaron en Mar del Plata, donde se lo ve sosteniendo de la mano a la diva en una clara muestra de cariño y respeto. El próximo parte, si no hay cambios, es el lunes.