Eugenio Zanetti: del Barrio Argüello en Córdoba a los escenarios de Hollywood

El mundo del arte y del espectáculo despide con profundo dolor a Eugenio Zanetti, el prestigioso artista cordobés que falleció a los 79 años. Su partida física enluta a la cultura nacional e internacional, pero su impronta visual, su talento barroco y su sensibilidad única continúan vivos en cada una de sus obras maestras.

El cordobés Eugenio Zanetti: artista, escenógrafo y director de arte

Eugenio Zanetti: De las raíces cordobesas a la conquista del Óscar

Nacido y criado en el tradicional barrio Argüello de la ciudad de Córdoba, Zanetti construyó un camino excepcional que lo llevó desde las calles mediterráneas hasta las grandes ligas de Hollywood. La historia de Eugenio se caracteriza por una pasión desmedida por la creación estética. Desde sus primeros pasos en su provincia natal, el joven artista demostró una habilidad innata para observar el mundo y transformar los espacios mediante la escenografía y la dirección de arte.

Eugeion Zanetti ganó el Oscar en 1995 por Restauración

Esa mirada poética y artesanal cruzó fronteras hasta instalarlo en la meca del cine estadounidense. Su consagración máxima llegó cuando la Academia de Hollywood reconoció su brillante trabajo en la película "Restauración" (1995), galardonándolo con el prestigioso premio Óscar. A pesar de los flashes, las alfombras rojas y la fama internacional, el escenógrafo jamás olvidó sus raíces ni su tonada, y mantuvo siempre un vínculo estrecho y afectuoso con su tierra natal.

Eugenio Zanetti: El hotel de película en Traslasierra

El talento escenográfico de Zanetti trascendió la pantalla grande y dejó una huella imborrable en los propios paisajes cordobeses. Junto a su dupla creativa, el arquitecto Sebastián Sabas, el artista dio vida a "Estancia de la Cruz", un exclusivo hotel boutique ubicado en el valle de Traslasierra concebido como un verdadero "paraíso privado de arte" donde los huéspedes se sienten inmersos dentro de una película.

Este refugio destaca por elementos singulares y piezas de colección como imponentes puertas marroquíes de siete metros de altura traídas directamente desde Los Ángeles tras formar parte del rodaje de "The Haunting". Al transitar los espacios de este paraíso y recordar sus años de juventud entre el centro y el barrio Argüello, el artista siempre destacó la importancia que tienen las vivencias tempranas en todo desarrollo creativo.

Eugenio Zanetti dio vida a "Estancia de la Cruz", hotel boutique en Córdoba

En una entrevista dada a Canal 10, reflexionó sobre cómo los recuerdos operan en sus producciones. Tal como relató el propio creador sobre la inspiración detrás de sus diseños: "La infancia es crucial en el trabajo de un artista, de alguien que hace trabajo artístico, porque ahí están las semillas de todo", y añadió cómo reutilizaba elementos de su memoria, como las puertas de bronce del Centro Naval en Buenos Aires que replicó décadas después para la película "Restauración".

El regreso al Museo Tamburini y última gran lección de Eugenio Zanetti

En sus últimos meses de vida, el célebre artista regresó a su provincia natal para presentar la muestra antológica titulada “El hombre que habita muchos mundos”, en el Museo Tamburini. Esta exhibición reunió un recorrido exhaustivo por sus seis décadas de trayectoria, incluyendo pinturas, el primer óleo de su juventud, utilería cinematográfica, maquetas, homenajes a su estatuilla de la Academia y vestuario original de la ópera "Don Carlo" presentada en el Teatro Colón.

Eugenio Zanetti

En aquella misma entrevista íntima con Canal 10 de Cordoba, el director de arte profundizó sobre su recorrido profesional y dejó una frase contundente que resume su filosofía de vida: "Es bueno que la gente vea el trabajo, sea bueno o sea malo. El trabajo es el centro de todo, es el trabajo. Yo soy un buen trabajador". Para graficarlo, Eugenio Zanetti compartió una enseñanza que lo marcó profundamente vinculada al profeta Mahoma. Asimismo, el maestro utilizó una metáfora teatral para describir la existencia humana dividida en tres actos, donde el último debe resolverse en la búsqueda incesante de la felicidad.