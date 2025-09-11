La historia real de “La Mujer de la fila”, la nueva película de Natalia Oreiro que arrasa en el cine

Natalia Oreiro regresa al cine con La Mujer de la fila, una película que se instala entre los estrenos más comentados del año. Inspirada en una historia real, la producción dirigida por Benjamín Ávila propone un recorrido íntimo y colectivo, con un enfoque que se apoya en lo cotidiano y en los vínculos que se construyen desde la espera.

Natalia Oreiro volvió a la pantalla grande con La Mujer de la fila, una película que se posiciona entre los lanzamientos más destacados del cine argentino. Basada en una historia real, la obra dirigida por Benjamín Ávila presenta un relato íntimo, centrado en experiencias compartidas y en los lazos que se forman en contextos de espera y acompañamiento.

El film que protagoniza la reconocida modelo retrata con sobriedad y precisión el recorrido de una madre que, tras la detención de su hijo, se vincula con otras mujeres que atraviesan situaciones similares. La historia inicia en 2004, cuando el hijo de Andrea Casamento, de 18 años, fue arrestado en el barrio de Palermo, acusado de un robo menor que no cometió. Permaneció seis meses en prisión hasta que se demostró su inocencia.

Para la madre, ese episodio marcó un antes y un después en su vida, quien comenzó a frecuentar el penal de Ezeiza y a compartir la espera con otras personas que hacían fila para visitar a sus familiares detenidos. A partir de esa experiencia, fundó la Asociación Civil de Familiares de Detenidos (ACiFaD), una organización que brinda acompañamiento y visibilidad a quienes atraviesan el sistema penitenciario desde afuera.

En la película, Natalia Oreiro interpreta a dicha mujer con una mirada contenida y cercana, mostrando el proceso de transformación que vive el personaje. “No es mi vida lo que se está mostrando con el nombre de Andrea: es algo que le sigue pasando a miles y miles y miles de mujeres hoy”, expresó Andrea Casamento.

Uno de los aspectos más destacados de La Mujer de la fila es la participación de mujeres reales que integran la organización ACiFaD. Cada una de ellas se interpretan a sí mismas, aportando autenticidad y profundidad al relato. Esta decisión del director refuerza el carácter testimonial de la película y convierte a las protagonistas en parte activa de la narrativa.

“Las compañeras tuvieron la oportunidad en esta larga condena de verse sintiendo que no eran ellas en ese lugar. Pudieron por un rato sentir ese alivio; era como si otro estuviera poniendo el cuerpo por vos y eso fue maravilloso”, compartió Andrea Casamento sobre la película, que se espera que en los próximos meses desembarque en Netflix.

La película fue filmada en parte en el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza, convirtiéndose en la primera producción argentina en registrar escenas dentro de ese espacio. Esta elección aporta una atmósfera realista, que refuerza el tono sobrio del relato. El guion, escrito por Benjamín Ávila junto a Marcelo Müller, se apoya en acciones concretas y evita dramatizaciones innecesarias.

