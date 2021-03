¡Muy fuerte! Yanina Latorre trató de cartonero a Beto Casella

La pelea mediática entre Yanina Latorre y Beto Casella parece no tener fin aunque hace un tiempo hayan tenido su pleito judicial tras la carta documento que ella le envió por hostigamiento hacia su figura y su familia. Ayer en "Los Ángeles de la Mañana" la angelita hizo un importante descargo que por la noche en "Bendita" por el Nueve no lo tomaron muy en serio y esta mañana Yanina le dijo que era "el cartonero Baez". No hay tregua.

Ayer Casella dijo "Yanina es una tweetera que entró por la ventana a la televisión". Entonces hoy ella le respondió: "Beto sos el cartonero Baez", comenzó diciendo Yanina ya cansada de que la lastimen desde el programa del conductor y siguió: "Cuando Beto habla de mi me lastima yo le he rogado desde 2017 que deje de hablar de mi y de mi hija".

Luego afirmó: "En Bendita todos le chupan las medias. Por eso no me defiende nadie, les debe rendir pegarme, me considero re importante, sino no hubiesen pasado los informes míos. Algo le debo generar a Beto Casella, la denuncia que mandé es a él", concluyó la panelista.

Andrea Taboada tildó de "mala persona" a Yanina Latorre

Hoy fue un día agitado para las Angelitas de "Los Ángeles de la Mañana". Yanina Latorre se vió en el ojo tras su enfrentamiento con Beto Casella. Ahora se sumó Andrea Taboada, quien aseguró que la esposa de Diego Latorre es "mala persona".

Todo comenzó cuando Ángel de Brito, conductor del programa, mostró una foto en el auto de Yanina tomada por Andrea y la habían denominado como "marginal".

“Estábamos juntas en ese momento… En ese momento, éramos amigas. Eso fue con el consenso de ellas, obvio”, recordó Taboada.

“Claro, porque cuando conviene divierte, cuando no conviene, no divierte”, retrucó Latorre. Al escuchar eso Taboada disparó filosa: “No, porque en ese momento éramos amigas. Y ahora no. Y no sos tan importante, ¿Sabés? Eso es lo que pasa, no sos tan importante”, remarcó.