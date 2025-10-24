Cecilia Roth, Miguel Ángel Solá y Benjamín Amadeo arrasan en Netflix con una cautivante película de thriller y crimen

Netflix no duda en poner en su grilla películas de diferentes partes del mundo, que apuestan por los favoritos de los espectadores. Argentina es uno de los países que más películas propone en la plataforma, y se vuelve tendencia a nivel internacional. Una de las tantas producciones tiene como protagonistas a Cecilia Roth, Miguel Ángel Sola y Benjamín Amadeo, y presenta una historia llena de secretos familiares y crímenes imposibles de ocultar.

Crímenes de familia

¿De qué se trata Crímenes de familia?

Durante la pandemia, Sebastián Schindel, responsable de El Hijo (2029) y El Patrón, Radiografía de un Crimen (2014), sorprendió a todas las familias amantes de los thriller y los crímenes con una apuesta dramática, junto a Cecilia Roth, Miguel Ángel Sola y Benjamín Amadeo. "Crímenes de familia" se volvió furor a los pocos días de su estreno, y sigue siendo de las películas más elegidas que propone la plataforma de la N roja.

Crímenes de familia

La historia sigue a Alicia, madre de una familia de alta sociedad argentina, que lucha por mantener la imagen pulcra alrededor de ella. Sin embargo, su hijo es acusado de violación e intento de homicidio, lo que la lleva a vivir una lucha por defenderlo, mientras comienzan a salir oscuros secretos que el joven le tenía guardados. El film trata temas como la violencia de género, sexual, y el clasismo dentro de la clase alta, y está mostrado en una trama oscura que tiene atento a los usuarios por los 99 minutos de duración.

Además de los tres actores ya nombrados, el elenco se completa con Sofía Gala Castiglione, Paola Barrientos y Yanina Ávila. La película fue nominada a diversos premios, y se consagró ganadora en los Premios Sur a la Mejor Actriz de Reparto, Mejor Música Original y al Mejor Guión Original. Según se dieron a conocer, está basada en dos crímenes reales, sin relación alguna entre sí, que llevaron al director a crear esta exitosa historia.

Crímenes de familia se une a la larga lista de películas argentinas, que son furor para los espectadores amantes de los crímenes y los dramas familiares. Netflix no duda en darle un espacio a las nuevas ideas alrededor del mundo, que se vuelven furor en los fanáticos de la plataforma. Cecilia Roth, Miguel Ángel Sola y Benjamín Amadeo demostraron sus talentos con este thriller, y se volvieron tendencia a nivel internacional con el film que marcó a todos.

A.E