Benjamín Amadeo vuelve a brillar en el Gran Rex: detalles de la “Gira Salvadora”

Benjamín Amadeo vuelve al escenario del Gran Rex para presentar el cierre de un ciclo musical que tuvo como eje "Salvando las distancias". Tras una gira que lo llevó por más de quince destinos, el cantante se reencontrará con su público porteño en un formato pensado para repasar lo más destacado de su segundo disco.

Benjamín Amadeo sorprende a todos con dos nuevas presentaciones en el Gran Rex

Benjamín Amadeo regresa al Gran Rex con una propuesta que gira en torno a "Salvando las distancias", el álbum que marcó su último recorrido internacional. Luego de presentarse en distintas ciudades de Europa y América Latina, el artista prepara dos funciones en Buenos Aires que cierran una etapa clave en su trayectoria.

Benjamín Amadeo

Con una carrera en constante ascenso y una sensibilidad artística que lo distingue dentro de la escena pop argentina, el cantautor se prepara para un regreso a los escenarios en Capital Federal. Estas dos funciones marcan el cierre de su exitosa “Gira Salvadora”, con la que recorrió más de 15 destinos.

El tour, que acompañó el lanzamiento del segundo álbum de Benjamín Amadeo, fue un viaje emocional que conectó profundamente con sus seguidores. Desde Paraguay hasta Dinamarca, el artista desplegó su carisma y talento con un repertorio que enamora y emociona. En Argentina, la gira incluyó paradas en Salta, Tucumán, San Juan, Mendoza y varias localidades bonaerenses.

Benjamín Amadeo

El álbum "Salvando las distancias" representa un punto de inflexión en la carrera de Benjamín Amadeo. Con 11 canciones que abrazan la memoria, los vínculos y las emociones más íntimas, esta producción lo reafirmó como uno de los cantautores más destacados de su generación. Temas como “Para siempre” (junto a Soledad), “Sálvame”, “La amistad” y “Cositas” se convirtieron en himnos personales para miles de oyentes.

El impacto de este trabajo se reflejó en cada presentación de Benjamín Amadeo; las entradas para el Gran Rex ya están a la venta. Además, realizó tres funciones en el Teatro Vorterix y llenó el patio del Konex en Buenos Aires. En la misma línea, su música superó los 150 millones de reproducciones en Spotify y sus videos acumulan más de 70 millones de vistas en YouTube.

Benjamín Amadeo

Por su parte, su crecimiento dentro de la industria musical también se vio acompañado por colaboraciones con artistas como Miranda!, Los Auténticos Decadentes, Pericos, Macaco y Monsieur Periné, y por compartir escenario con figuras internacionales como Ed Sheeran, Camilo, Backstreet Boys y Sebastián Yatra.

Cabe destacar que Benjamín Amadeo no solo brilla por su música; su carisma lo llevó a ser elegido por importantes marcas para protagonizar campañas publicitarias, y actualmente es uno de los conductores del programa Soñé que volaba, éxito del canal OLGA, donde despliega su faceta más espontánea y cercana.

Benjamín Amadeo

El regreso de Benjamín Amadeo al Gran Rex promete ser un evento inolvidable para todos sus seguidores. Con una puesta en escena cuidada, invitados especiales y un recorrido por los momentos más emotivos de Salvando las distancias, el artista se despide de esta etapa con dos noches únicas que celebran el vínculo con su público.

