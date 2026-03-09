Iliana Calabró vive uno de los momentos más felices: se convirtió en abuela por primera vez. Nicolás Rossi se convirtió en padre y le dio este importante título a su mamá, quien no dudó en viajar hacia Brasil para compartir este momento familiar, en el que los flamantes padres necesitaron de su presencia luego que el bebé naciera de forma prematura.

La actriz habló a corazón abierto sobre la situación que atravesaron como familia tras el nacimiento del nuevo integrante de la familia y cómo sobrepasaron un complicado momento.

Iliana Calabró habló sobre su nieto

El fin de semana, Iliana Calabró fue una de las invitadas de Almorzando con Juana (eltrece) y reveló en detalle cómo fue la llegada de su primer nieto. Nicolás, su hijo, se convirtió en padre en Brasil, donde se encuentra instalado hace varios años, y recibió el apoyo de su madre en medio de una situación que necesitaba de atención, para preservar la salud tanto del bebé, llamado Bento, como de la flamante madre.

"Nació de 33 semanas. Ella estaba internada y con miedo porque le había costado mucho quedar. Fue un embarazo complicado, ella tenía unos problemas de salud y sabíamos que iba a ser difícil", contó la actriz, sobre este momento. Por esta razón, Bento nació por cesarea siendo que se había registrado una baja en su peso y se tomó esta determinación por parte de los profesionales médicos, por lo que ella decidió acompañar como abuela.

Luego del nacimiento, todo comenzó a estar bien, tanto para la madre como para el bebé. Iliana indicó que ahora Bento tiene dos meses de vida y ya pesa cinco kilos, lo que le soprende gratamente. Ahora, ve crecer al pequeño a través de las pantallas y no deja de sorprendense al verlo tan bien. Lo cierto es que, además, convertirse en abuela la hizo plantear diversas prioridades, ya que durante su estadía en Brasil le surgió una oportunidad laboral en el teatro con Viudas e hijas.

Si bien aceptó la propuesta, por primera vez en su recorrido laboral decidió hacer un pedido: "Yo les dije que quería hacer otra escapadita (a Brasil) para verlos y Rottenberg me dijo que se podían amoldar a las fechas". De esta forma, la flamante abuela dejó en claro que es una prioridad poder visitar a su nieto, pero sin dejar de cumplir con sus responsabilidades laborales.

Asimismo, Iliana Calabró contó que también indicó que este año tiene un importante momento para celebrar: su cumpleaños número 60. Este gran momento de su vida la encuentra con gran felicidad y no duda en festejar la llegada de un nuevo año. Con estos dos momentos, la actriz marca la importancia de vivir junto a sus seres queridos la felicidad de sus nuevas etapas en la vida.