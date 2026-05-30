Natalia Lafourcade volvió a encontrarse con el público argentino y lo hizo a sala llena. La cantante mexicana protagonizó una emotiva primera noche sold out en el Teatro Gran Rex, donde repasó sus canciones más emblemáticas en un espectáculo íntimo, cargado de sensibilidad y momentos inolvidables. Además, este sábado 30 de mayo tendrá una nueva presentación en Buenos Aires.

Natalia Lafourcade en Buenos Aires (Foto: Silvina Palumbo/CARAS)

Natalia Lafourcade deslumbró en el Gran Rex con un look artístico y una invitada de lujo

Más allá de su impecable desempeño sobre el escenario, uno de los detalles que llamó la atención fue el original look elegido para la ocasión. Natalia Lafourcade apostó por una estética teatral y artística con un traje oversize intervenido con trazos blancos pintados a mano, que simulaban las líneas de una chaqueta dibujada sobre la tela. El diseño, de inspiración artesanal, reforzó el espíritu creativo que caracteriza a la artista mexicana.

La cantante completó el estilismo con una blusa blanca de cuello con volados y un peinado recogido con trenzas, una combinación que aportó un aire romántico y atemporal. En algunos momentos del show incluso apareció con un pequeño maletín negro como parte de la puesta en escena.

Natalia Lafourcade con Susana Baca y Gabriel Merlino (Foto: Mercedes Herrera/@c.h.a.m.e.r.a)

Sin embargo, uno de los momentos más conmovedores de la noche llegó con la aparición de dos invitados especiales. La legendaria cantante peruana Susana Baca y el bandoneonista argentino Gabriel Merlino se sumaron al escenario para interpretar junto a Natalia Lafourcade su versión de Yo vengo a ofrecer mi corazón.

A lo largo del show, la artista logró crear una atmósfera cálida y cercana, en la que la música, la emoción y la puesta estética convivieron de manera natural. Tras el éxito de la primera función, la cantante mexicana regresará esta noche al escenario del Gran Rex para despedirse de Buenos Aires con una nueva presentación que promete repetir la magia y la emoción que marcaron su esperado reencuentro con el público argentino.

Natalia Lafourcade y Susana Baca en el Gran Rex

Las mejores fotos del show de Natalia Lafourcade

Natalia Lafourcade brilló en el Gran Rex (Foto: Silvina Palumbo/CARAS)

Natalia Lafourcade en Buenos Aires (Foto: Silvina Palumbo/CARAS)

Natalia Lafourcade con Susana Baca y Gabriel Merlino (Foto: Silvina Palumbo/CARAS)

Natalia Lafourcade en Buenos Aires (Foto: Silvina Palumbo/CARAS)

Natalia Lafourcade vuelve a presentarse en el Gran Rex este 30 de mayo (Foto: Silvina Palumbo/CARAS)

Natalia Lafourcade impactó con su look en una noche única (Foto: Silvina Palumbo/CARAS)

Fotos y videos: Silvina Palumbo/CARAS