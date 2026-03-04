Así es la casa de Fabiana Cantilo: delfines y mariposas, tanque australiano y escaleras de mano para pasear por los techos

La casa de Fabiana Cantilo es tan única como su carrera musical. En las imágenes que compartió recientemente en redes sociales, la artista dejó ver distintos rincones de su hogar durante una reunión íntima que organizó para celebrar su cumpleaños. Amigos, músicos y personas de su entorno se reunieron en su hogar. Las fotos y videos dejaron al descubierto un espacio lleno de color, arte y objetos personales. Más que una casa de revista, se trata de un lugar con una impronta muy personal.

Fabiana Cantilo y una casa llena de arte y color

Cada rincón parece contar algo de su historia y refuerza su carácter ecléctico. Al recorrer el interior aparecen ambientes con paredes pintadas en tonos intensos que definen el estilo del lugar. Algunas habitaciones tienen paredes amarillas que aportan luminosidad, mientras que en otros sectores predominan los turquesas y verdes agua. Esa combinación cromática funciona como telón de fondo para cuadros, ilustraciones y objetos decorativos distribuidos por distintos espacios.

Las paredes amarillas y turquesas, junto a ilustraciones de mariposas y objetos personales, reflejan la estética ecléctica que define la casa de Fabiana.

En una de las paredes se destacan pegatinas de delfines y mariposas, que refuerzan ese aire singular que atraviesa toda la casa. También se ven guitarras e instrumentos musicales apoyados en los distintos rincones, una presencia inevitable en el hogar de una cantante. Otro de los rasgos arquitectónicos que más llama la atención es el techo abovedado de cañón que aparece en el espacio central de la vivienda.

El techo de arco abovedado se trata de una estructura curva, en forma de arco, que se extiende de un extremo al otro del ambiente. Esa continuidad genera una sensación espacial distinta y rompe con las líneas rectas más tradicionales. Además, permite que la luz se distribuya de manera más pareja dentro del interior. En combinación con los colores de las paredes y las obras colgadas, el resultado es un espacio muy expresivo.

Entre sillones, obras de arte y paredes de colores intensos, Fabiana Cantilo recibió a amigos y músicos en su casa para festejar.

Fabiana Cantilo y un patio con tanque australiano

El exterior también tiene elementos llamativos. En el jardín aparece un tanque australiano convertido en pileta, rodeado de plantas y guirnaldas de luces cálidas que acompañaban la celebración nocturna, con globos de colores flotando sobre el agua. Este tipo de estructura, típica del campo argentino pero adaptada a la ciudad, se resignifica aquí como un espacio para refrescarse y disfrutar al aire libre. En algunas imágenes se ve a los invitados conversando alrededor de ese sector, reforzando el clima distendido del encuentro.

La cantante posó con amigos junto al tanque australiano convertido en pileta, uno de los rincones más relajantes de su casa.

Otro detalle particular de la casa son las escaleras de mano que permiten acceder a distintos niveles y a los techos. No se trata de una circulación convencional, ya que esos accesos permiten moverse por la parte superior de la vivienda. Desde allí se puede recorrer parte del techo, algo poco habitual en casas urbanas. Ese rasgo arquitectónico suma un aire casi lúdico al recorrido. En conjunto, la casa de Fabiana Cantilo refleja una forma de habitar muy ligada al arte, la música y una vida social activa, algo que quedó especialmente en relieve durante el festejo de su cumpleaños.