Este jueves 19 de marzo, Fito Páez vivió su primera gran noche en el Movistar Arena. Con un estadio completamente colmado, que se repetirá este viernes y que lo obligó a anunciar una tercera fecha para el próximo diez de abril, el músico rosarino dejó en claro por qué es uno de los grandes de la historia de Argentina.

Así fue la primera noche de Fito Páez en el Movistar Arena

No se trató de un concierto más. Fito Páez comenzó una nueva etapa en su vida artística, con un espectáculo concebido desde cero, con versiones inéditas de sus grandes canciones y una selección de temas, pensada de manera artesanal, que repasó su gran trayectoria y cautivó a los miles de personas que se acercaron al Movistar Arena. Esa es la gran apuesta de Sale el sol tour 2026, un viaje por sus canciones emblemáticas, pero con una nueva lectura de ellas.

Fito Páez en el Movistar Arena // Prensa

Esa fue la premisa que Fito mantuvo durante las más de dos horas de concierto. El show comenzó apenas pasadas las 21, con El Diablo de tu corazón, que causó que, apenas sonaron los primeros acordes, las más de 20 mil personas se pusieran de pie. De inmediato, llegaron Hazte fama y Lejos de Berlín, en continuado, dos clásicos de 1990 y 1988 respectivamente. En este último, el artista sacó su mejor faceta de director de orquesta y despertó la ovación de la gente.

Los clásicos no se detuvieron y continuaron tres de los mas emblemáticos, aunque todos con nuevas versiones y arreglos que les quedaban perfectos: Tráfico por Katmandú, 11 y 6 y Lo que el viento nunca se llevó. Fue en ese punto que llegó la primera gran sorpresa de la noche, cuando Fabiana Cantilo se subió al escenario y se sumó a Yo vengo a ofrecer mi corazón.

Fito Páez brilló en el Movistar Arena

Paranoica Fierita Suite reunió un sin fin de ritmos y sirvió como antesala para otro dúo entre Fabiana y Fito. Entre risas, bromas y mucha química, interpretaron Fue amor, sin la banda, solo con el piano. Incluso se atrevieron a bromear con el paso del tiempo, cuando cambiaron el "y los pibes siempre están ahi" por "y los pibes se fueron todos". Todo terminó en un emotivo abrazo y una nueva ovación para Cantilo, que se fue haciendo gestos de que la llamaran.

Al lado del camino, La buena estrella, Y dale alegría a mi corazón, con un extenso coro acapella de la gente, dieron inicio a un nuevo bloque. Siguieron Nunca podrás sacarme mi amor, La rueda Mágica, Polaroid de locura ordinaria, Circo beat, megáfono incluido y El amor después del amor.

Cuando presentó a Malena Vitale, su corista, Fito ya había cantado alrededor de 20 temas, sin bajar el ritmo en ningún momento, sin pausas. En una noche que reunió a generaciones y que, tanto la gente como el músico, disfrutaron desde el minuto cero.

Fito Páez

Por supuesto que el show no terminó ahí. Fito Páez pidió que todos sacaran sus celulares y los movieran al ritmo de Brillante sobre el mic. Después llegó a Rodar mi vida y Ciudad de pobres corazones, que amagaron con concluir el recital, aunque todos sabían que solo se trataba del clásico intervalo.

El broche de oro del final lo puso una nueva seguidilla. Del 63, Sale el sol y Mariposa Tecknicolor hicieron vibrar al Movistar Arena por una última vez. "Es un privilegio tan hermoso. No sé qué decirles. No existe otra palabra más que gracias. Gracias totales, dijo Gustavo", cerró Fito, para después presentar a toda su banda.

Fue una noche mágica, que transportó a más de 20 mil personas a un viaje que repasó algunos de los temas más emblemáticos de la música nacional. Fito Páez brilló y cerró su primer Movistar del 2026 con una ovación de pie, mientras él, su banda y Fabiana Cantilo hacían una reverencia hacia el público.

Los próximos pasos de Fito Páez

En lo inmediato, Fito Páez tiene los planes muy claros. Este viernes dará su segundo concierto en el Movistar Arena, también con un lleno total. Una situación que se repetirá el próximo 10 de abril, la fecha que agregó tras el éxito de los dos primeros conciertos y que todavía cuenta con entradas disponibles.

La gira de Fito Páez es un éxito.

Tras eso, Fito Páez continuará con su gira por la Argentina. De momento, el 15 de abril se presentará en el Estadio Ruca Che, de Neuquén y el 17 del mismo mes estará en el Arena Maipú, de Mendoza.