El emotivo homenaje de Elena Roger a Charly García

Charly García fue ovacionado de pie en el Teatro San Martín el jueves 21. Todo ocurrió luego de que el genial músico sorprendiera como espectador de “Invasiones I: No bombardeen Buenos Aires”, la obra que se presenta en la sala Martín Coronado y tiene como figura central a Elena Roger.

Sobre las 20:30 horas, Charly llegó acompañado por su asistente, Tato Vega, para ver en vivo el musical basado en sus canciones, mientras lo aguardaba Gabriela Ricardes, ministra de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires.

El instante más emotivo llegó durante el saludo final. Fue entonces cuando Elena Roger tomó el micrófono, agradeció al público y, visiblemente conmovida, anunció la presencia de “nuestra gran inspiración de toda la vida, nuestra inspiración para hacer esta obra”. Con el público de pie, el aplauso fue inmediato y prolongado.

Mutua admiración: Elena Roger y su encuentro con Charly.

De qué trata "Invasiones I", la obra con 55 canciones de Charly García

"Invasiones I: No bombardeen Buenos Aires" es una creación de Ricardo Hornos que propone una imperdible relectura de las invasiones inglesas de 1806 en formato de ópera rock. La estructura del musical se fundamenta en el uso de 55 canciones de Charly García de toda su trayectoria, incluyendo piezas de Sui Generis, La máquina de hacer pájaros, Serú Girán y su etapa solista.

Feliz, García se fotografió con todo el elenco de la ópera rock "Invasiones I: No bombardeen Buenos Aires".

La historia siguió en los camarines, donde Elena y Charly compartieron unas palabras de admiración mutua. Además, el músico se fotografió súper sonriente con todo el elenco y el equipo que compone la obra. No fue el único encuentro celebrado de la noche, ya que minutos antes de iniciarse la función, Charly también se reencontró con Pedro Aznar en el hall del teatro.