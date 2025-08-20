Tensión en Turquía por la China Suárez y Mauro Icardi: gritos, cabezazos y empujones

En las últimas horas, comenzó a circular en redes sociales un video que ubica a la China Suárez y Mauro Icardi en una confusa situación, presuntamente en un shopping donde son increpados por un grupo de hinchas. Los nervios de los argentinos se visualiza en sus actitudes, buscando protegerse ante la reacción de los presentes.

La China Suárez y Mauro Icardi en medio de una confusa situación

Hace poco más de un mes, la China Suárez y Mauro Icardi comenzaron una nueva etapa de sus vidas juntos al mudarse a Turquía. El jugador debió reincorporarse al Galatasaray tras la recuperación de su lesión y la actriz decidió acompañarlos. Pese a que, por el momento, los hijos menores de ella no pudieron instalarse con la pareja, ambos se muestran muy felices con su presente.

A pesar de que mediante las redes sociales la pareja muestra la gran adaptación que tienen en Estambul con un gran hogar, hay otra parte de su estadía que se reveló en las últimas horas tras la viralización en redes sociales de un video que muestra una tensa situación que atravesaron al encontrarse con un grupo de hinchas del club.

El clip, que primero círculo en TikTok y luego en x, muestra el momento que la China Suárez y Mauro Icardi quieren avanzar por un espacio que pareciera ser parte un centro comercial en el que se encuentran un gran número de fanáticos del jugador. Pero el tumulto de gente imposibilita que la pareja y niños avance, pese a que personal de seguridad intenta abrir paso.

Sin embargo, la tensión aumento cuando Rufina, Magnolia y Amancio se vieron rodeados por la multitud. Mientras personal de seguridad toma al niño para avanzar, Suárez hace lo propio con la menor de sus hijas. En ese momento, una persona intenta acercarse al jugador y él reacciona dándole un cabezazo, impidiendo su paso.

En ese momento, la China Suárez se alerta y emite un desesperante grito para alejar a esta persona de su hija. Este fue el momento que generó una alerta y se abrió paso para que todos pudieran avanzar. Rápidamente, la actriz se dirigió hacia las escaleras y fue rodeada por el gran número de personal de seguridad. Mauro Icardi hizo lo mismo, y junto a los tres niños pudieron salir del foco de tensión.

Presuntamente, este video corresponde a una situación vivida semanas atrás, ya que actualmente Amancio y Magnolia están en la Argentina. Por el momento, ni la China Suárez ni Mauro Icardi refirieron al hecho, por lo que se desconocen los pormenores de lo sucedido.