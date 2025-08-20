La letal frase de la China Suárez que hoy se la adjudican a Gimena Accardi: "Todas las santitas"

La infidelidad de Gimena Accardi a Nico Vázquez sorprendió a muchos usuarios de las redes sociales. Tras darse a conocer la noticia, la actriz salió a confirmar la información, y explicó que ese no era el motivo de separación con el actor, sino que venían de un año de muchas peleas y lucharla por seguir juntos. Esto hizo que los fanáticos hilaran fino frente al círculo de amigos y conocidos que compartían, y cayó la China Suárez en la pelea. La ex Casi Ángeles habría lanzado una letal frase que, en estos últimos días, se la adjudican a la que era su amiga más íntima.

La relación de la China Suárez y Gimena Accardi está rota desde hace mucho tiempo. Las actrices de Casi Ángeles compartieron elenco durante mucho tiempo, y no dudaron en demostrar lo mucho que se querían. Sin embargo, y tras la sorpresiva y prematura muerte del hermano de Nicolás Vázquez, la distancia entre ambas comenzó a notarse. Accardi no dudó en explicar cuál fue su razón para alejarse de Eugenia, y lo adjudicó a su accionar durante el duro momento que vivían. “Era mi hermana incondicional, pero se comportó de una manera que no esperábamos respecto de un tema que para nosotros es muy fuerte, triste y delicado, como fue lo de Santi”, dijo en una entrevista en LAM.

Ahora, mantienen un silencio y una lejanía que es notoria en comparación con los años que ambas vivieron de amistad. Sin embargo, la noticia de la infidelidad de Accardi contra Nico Vázquez le llegó hasta a las celebridades, y muchos fanáticos descubrieron algunas frases que la China habría lanzado contra su compañera. Cuando dieron la información confirmada en LAM, Pepe Ochoa fue uno de los que comentó y destacó: “Si hilamos fino y nos vamos a las notas de antaño, de las cosas que decía, muy solapadamente, la China cuando hablaba de Gime, hablaba de que no era tan buena y de que detrás de esa carita angelical se escondía un demonio”.

Los fanáticos y usuarios de las redes sociales no tardaron en seguir buscando, y descubrieron unos dichos que dijo durante el Wandagate, que también se lo adjudicaron al pensamiento que tendría la actriz con su excompañera. En una de sus historias de Instagram, apuntó contra los haters y escribió: "Me encanta escucharlas a todas las santitas juzgar, señalar sentadas en un programa. Si yo hablara, las hago mierda a todas. La diferencia es que yo no hablo ni me meto en la vida de los demás".

Gimena Accardi fue una de las panelistas de OLGA que no dejaron pasar el Wandagate, y que expusieron información u opinaron al respecto. Muchos usuarios de las redes sociales opinan que en estas frases se escondía una dura crítica de la China Suárez contra su examiga y compañera de Casi Ángeles. Por el momento, ambas decidieron mantener el silencio en sus cuentas personales, dejando que las opiniones crezcan a su alrededor.

