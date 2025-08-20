La separación de Nicolás Vázquez y Gimena Accardi se volvió más profundo de lo que sus fanáticos creían. Al anunciar que habían decidido romper la relación, muchos comenzaron a consultar los motivos, y ellos habían preferido mantener el silencio. Sin embargo, en los últimos días, se confirmó que la actriz le había sido infiel al actor, y que esa fue una de las razones por las que terminaron con el romance. Si bien Vázquez siempre se pronunció con dolor pero entendimiento con su expareja, revelaron el enojo que tendría, luego de que este detalle saliera a la luz.

Nico Vázquez, Gimena Accardi

El enojo de Nicolás Vázquez con Gimena Accardi

La infidelidad de Gimena Accardi a Nicolás Vázquez es la noticia tendencia de las redes sociales y medios de comunicación. La actriz no tardó en romper el silencio y tomar la responsabilidad de sus actos, durante la relación su expareja. Por su parte, el actor también salió a hablar y aseguró que ese no había sido el motivo principal de su divorcio, pero sí una de las razones por las que su romance ya estaba desgastado. De esta manera, ambos buscaron demostrar que el amor y el respeto entre ellos seguía presente.

Nico Vázquez, Gimena Accardi

Sin embargo, en SQP (América), dieron a conocer un lado B que demostraría el enojo de Nicolás contra Gimena. Yanina Latorre aseguró que mantuvo conversaciones con el entorno íntimo de los actores, y que él estaría mucho más dolido con ella, luego de que confirmaran los sucesos. “Está muy enojado, pero no por la infidelidad, sino por cómo se fue dando todo. Siente que Gimena no fue sincera con él”, explicó en el programa, y surgió un debate al respecto.

Muchos consideraron que él quiso mantener una imagen tranquila frente a las cámaras, para resguardar la intimidad de la pelea. En este contexto, Yanina aclaró: “Están queriendo proteger a la otra persona. Estamos hablando de muchas familias y muchos condimentos. Ellos lo cuentan hasta donde quieren”. Además, expuso de Gimena decidió aclarar todo el martes para poder trabajar sin presiones, mientras que Nicolás estaba pasando por tristes momentos, que se podían ver en la cancelación de funciones o en cambios corporales y de rutina.

La separación de Nicolás Vázquez y Gimena Accardi sigue dando de qué hablar, mientras ellos intentan aclarar algunas de las razones por las que la pareja terminó. El actor confirmó que se está llevando a cabo el divorcio, mientras cada uno debe continuar con sus responsabilidades. Las redes sociales no tardaron en dar a conocer sus opiniones, posicionándose de un lado o el otro. A pesar de los comentarios, ellos prefieren guardar la intimidad, pero algunos detalles siguen saliendo a la luz.

A.E