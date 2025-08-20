Así fue la reacción de Candela Vetrano tras los nuevos rumores de romance de su pareja, Andrés Gil, y Gimena Accardi

Gime Accardi confirmó que le fue infiel a Nico Vázquez y aaseguró que su accionar fue la gota que rebalsó el vaso en la crisis que atravesaban para tomar la decisión de romper su relación de 18 años. El nombre de Andres Gil, su compañero de teatro y pareja de Candela Vetrano, volvió a aparecer con fuerza en las redes sociales, como tercero en discordia.

Pese a que Gime y Nico negaron que se tratara de él, el periodista Guido Záffora contó cómo reaccionó la actriz al enterarse del rumor que involucra a su esposo y padre de su hijo, Pino Gil.

Así fue la reacción de Cande Vetrano por el supuesto affaire de Gime Accardi y Andrés Gil

Gime Accardi pasó de negar que su separación haya sido por “terceros en discordia” a confirmar que tuvo algo pasajero con un “random” y que esto influyó en su crisis con Nico Vázquez.

Ahora el foco está puesto en Andrés Gil ya que es señalado en las redes sociales como la persona que tuvo un vínculo amoroso con Accardi. Su nombre fue el primero que surgió cuando los actores blanquearon su ruptura amorosa y resurgió cuando Ángel de Brito reveló en LAM que se trataba de alguien “casado” que trabaja en teatro. Sin embargo, el artista se corrió de los rumores y aclaró que “los rumores que están circulando son absolutamente falsos”.

Por otro lado, el periodista Guido Záffora reveló en "El Observador" que ambos se enteraron por las redes sociales, donde hacía tiempo se los vinculaba. Sobre cómo tomó Cande Vetrano la noticia, el panelista aseguró: “Cayó como un balde de agua fría, estaban los dos muy angustiados”.

Andrés Gil junto a Cande Vetrano y Gime Accardi con Nico Vázquez.

Luego, haciendo referencia a Pino, el hijo de meses que tienen en común los jóvenes, Guido agregó que “se enteraron con un bebé en brazos”. Hasta el momento, tanto Candela como Andrés mantienen las fotos donde posan juntos en sus respectivas redes sociales y todo indica que esta polémica no afectó su vínculo.

Cabe recordar que Gime Accardi y Nico Vázquez se conocieron en Casi Ángeles. Allí también nació su amistad con Candela Vetrano, por lo que eran muy unidos y amigos junto con Andrés Gil. Por esta razón, las versiones sobre el supuesto romance entre los protagonistas de la obra "En otras palabras" generó fuertes repercusiones en los medios.

Gime y Nico se separaron en julio pasado

Además, el integrante de "El observador" informó que los artistas continuarán adelante con su espectáculo, producido y dirigido por Nico Vázquez, y que este fin de semana tienen prevista una gira por Bahía Blanca. Algo que para el comunicador será un viaje “incómodo” tras los rumores y que deberán mostrarse juntos públicamente, algo que puede alimentar más lo trascendido.

De esta manera, Guido Záffora contó cómo fue la reacción de Candela Vetrano tras los nuevos rumores de romance de su pareja, Andrés Gil, y Gimena Accardi, y aseguró que le "cayó como un balde de agua fría" y que se encontraba muy angustiada con su bebé en brazos.