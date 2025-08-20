Minimalista y con mucho blanco: así es la casa de Valentina Zenere en Madrid

Valentina Zenere volvió a cobrar protagonismo en la pantalla chica argentina en la ficción éxito de Netflix, con su personaje en la serie En el Barro. Sin embargo, su carrera como actriz la llevó a sentar bases del otro lado del océano, precisamente en Madrid. Allí, la joven artista construyó un confortable hogar cargado de orden, iluminación y serenidad, fiel a su impronta.

Valentina Zener en su hogar

El estilo minimalista, elegido por las celebridades a lo largo y ancho del mundo, reviste el interior de los espacios de su vivienda. Valentina pensó cada rincón de su casa de manera estratégica, donde las tonalidades cálidas y los colores beige y blanco se roban el protagonismo. Según sus propias apreciaciones, cada rincón de la casa cuenta una historia y refleja su personalidad, quien ha sabido crear un espacio que la identifica y la hace sentir protegida.

El desafío de Valentina Zenere para construir su hogar

Pese a que el diseño per se del hogar de Valentina Zenere cuenta con pocos elementos para rellenar los espacios, en cada zona de la vivienda se pueden ver muebles que configuran una radiografía exacta de la personalidad y el alma de la artista. La sala de estar es un ejemplo claro de ello: los amplios ventanales, el sofá Eliot y una mesa ratona conformada por cubos de madera colocados de forma estratégica que conforman un cuadrado perfecto se roban el protagonismo.

La casa de la actriz / Créditos: Westwing

Encima de ellos, la prevalencia de libros, velas aromáticas y un portavelas de diseño único, ponen el sello al glamour y a la sencillez que la caracteriza. Asimismo, la habitación es otro de los rincones favoritos de Valentina Zenere quien, al igual que el living, decidió utilizar libros como si fueran estantes colocados estratégicamente en cada mueble, donde la comodidad y la funcionalidad se combinan con la estética y el buen gusto.

Si bien la talentosa intérprete admitió su obsesión por el orden y la prolijidad, a la hora de habitar el baño, esta característica se hace a un lado. Como toda mujer del espectáculo, el maquillaje y el vestuario es fundamental, razón por la cual mantener una armonía en este lugar tan íntimo de su hogar se torna una tarea difícil.

Los compromisos sociales y laborales empujan a Valentina Zenere a tener un ritmo de vida que irrumpe con la armonía de los demás ambientes. Sin embargo, en cada uno de ellos encontró un equilibrio perfecto entre la estética y la funcionalidad, creando espacios elegantes y prácticos.

La casa de Valentina Zenera/ Créditos: Westwing

La presencia de lámparas en las esquinas y elementos de terminaciones sencillas acentúan detalles sutiles que le dan la pincelada final a su impronta. Cada elección, desde la paleta de colores hasta la disposición de los objetos, contribuye a crear un hogar que refleja la esencia de Valentina Zenere: un espacio acogedor, funcional y personal, donde la serenidad y la belleza se encuentran en perfecta sincronía.