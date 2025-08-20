La desesperada reacción de Roberto García Moritán al cruzarse con Pampita y Martín Pepa: el video viral

La reconciliación de Pampita y Martín Pepa sorprendió a todos los usuarios de las redes sociales, que habían estado siguiendo la dura separación que tuvo la pareja. Entre supuestas infidelidades y razones de distancia, la modelo y el polista decidieron darse una segunda oportunidad y no tardaron en mostrarse públicamente en una importante noche de gala. En la misma, se encontraba Roberto García Moritán, la expareja de la conductora y uno de los que más comentó sobre la ruptura. Los presentes no tardaron en notar la desesperada reacción que tuvo al cruzarse con los enamorados.

Tras haber tenido una dura separación por complicaciones en la distancia, Pampita y Martín Pepa no dejaron pasar esta oportunidad que les dio la vida para estar juntos. Es así como decidieron volver a intentarlo y jugársela por lo que sienten. Por su parte, Roberto García Moritán está en una feliz y tranquila relación con Priscilla Crivocapich, con quien disfruta de salidas al aire libre y eventos familiares. Sin embargo, el regreso de la pareja de la modelo y el polista golpeó más de lo que esperaba al político.

El martes 19 de agosto, por la noche, se llevó a cabo la cena anual de la Fundación Margarita Barrientos en el Hotel Hilton, donde ambas parejas dieron el presente por separado. Allí, Pampita habló con LAM y mostró su felicidad al poder volver con su pareja. “El amor hizo que volviéramos. Nos extrañábamos mucho. Teníamos muchas ganas de intentarlo desde otro lugar”, expresó en un móvil. Dentro del evento, diversos medios de comunicación compartieron videos de la modelo y el polista completamente enamorados, pero El Ejéricito viralizó uno en particular que demuestra la desesperada reacción que tuvo su expareja.

En el clip que rápidamente fue replicado por los usuarios de X, se puede ver a Pampita y Martín Pepa disfrutando de la cena, mientras que, en una mesa detrás de ellos, se encuentra Roberto García Moritán. Allí, se lo ve observando hacia la mesa en la que compartían la velada la modelo y el polista, buscando un espacio entre la gente para ver lo que hacían. Muchos usuarios interpretaron este gesto como una mirada incómoda y sorprendida ante el regreso.

Roberto García Moritán fue uno de los más consultados por los medios de comunicación, cuando se dio a conocer la separación de Pampita y Martín Pepa. El político apuntó duramente contra el polista, tomando como referencia algunos de los rumores que se decían entre los usuarios de las redes sociales. Es por eso que su reacción al cruzarlos en la gala de la Fundación Margarita Barrientos dejó de qué hablar a todos los seguidores.

