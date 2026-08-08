Natalia Oreiro cambió su look, con el corte de pelo que será tendencia en el resto del 2026

Natalia Oreiro vuelve a conquistar a sus seguidores con un giro estético que promete liderar todas las listas de tendencias para lo que resta de este 2026. Durante la reciente presentación de su nuevo filme, "Yo narciso", la actriz uruguaya deslumbró con una melena llena de vida y movimiento. Su elección no pasó desapercibida, ya que logra el equilibrio perfecto entre la sofisticación de una estrella y la frescura de un estilo relajado, ideal para quienes buscan renovarse sin perder longitud en el cabello.

Natalia Oreiro sorprendió con su cambio de look.

Natalia Oreiro: Personalidad camaleónica y sus cambios de look

A lo largo de su exitosa carrera, la cantante demostró una fascinante personalidad camaleónica que transitó por múltiples universos estéticos con total soltura. Su "historial capilar" registró inolvidables pasos por el rojo vibrante y el negro azabache con flequillo marcado, hasta llegar a las melenas largas que caracterizan sus épocas más icónicas.

Natalia Oreiro apostó al estilo shag en la presentación del film "Yo narciso"

Esta capacidad de reinvención permanente le permite sorprender siempre al público con apuestas audaces que marcan rumbo en la industria. Cada cambio de imagen reflejó una etapa artística diferente y consolidó su estatus como referente indiscutida de estilo.

El poder de las capas y la magia del corte shag por Natalia Oreiro

Ahora, este nuevo look se apoya firmemente en el clásico corte "shag", una propuesta que prioriza la textura, el volumen y la libertad total de movimiento. A diferencia de los estilos pulidos y rectos, esta versión se define por capas estratégicas de diferentes longitudes que otorgan una forma despeinada, pero sumamente cuidada. Además, el flequillo abierto actúa como un marco perfecto para su rostro, integrándose de manera fluida y aportando ese toque juvenil y moderno que tanto la define.

La nueva propuesta de Natalia Oreiro prioriza la textura y el volumen.

A la hora de llevarlo, la clave de este estilo reside en abrazar la textura propia del cabello sin depender de procesos complejos. Lejos de necesitar peinados extremadamente elaborados o el uso excesivo de planchitas, este corte se luce al máximo con un secado natural o apenas ayudado por productos que potencien las ondas. Es una apuesta inteligente que gana terreno en el street style por su capacidad de adaptarse a distintas ocasiones: desde una alfombra roja hasta un evento casual de día. Con esta elección, Oreiro no solo actualiza su imagen personal, sino que también impone el "shag" como el corte definitivo para lo que queda del año, demostrando que la actitud resulta siempre el mejor accesorio.

Famosas que eligen esta tendencia

El furor por las melenas desmechadas cruza fronteras y suma a numerosas celebridades internacionales que adoptan el estilo con fascinación. Figuras de la talla de Cara Delevingne y Lady Gaga demuestran que el corte shag funciona como una declaración de elegancia relajada y rebote estético.

Natalia Oreiro además apostó a un flequillo abierto.

Estas estrellas reafirman que las capas otorgan una vitalidad única a cualquier tipo de rostro, transformando el cabello fino o lacio en una melena con cuerpo y dinamismo. De este modo, Natalia Oreiro se alinea con las grandes referentes globales de la moda, consolidando una corriente estética que prioriza la comodidad y el aspecto rejuvenecedor por encima de las estructuras rígidas del pasado.