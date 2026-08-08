Cómo era la especial relación de Antonela Roccuzzo con Jorge Messi más allá de Lionel

La muerte de Jorge Messi, a los 68 años, volvió a poner el foco en los vínculos familiares que acompañaron a Lionel Messi a lo largo de toda su vida. Entre ellos, también estuvo el de Antonela Roccuzzo, quien conoció al padre del futbolista mucho antes de convertirse en su nuera. La relación entre ambos comenzó en Rosario, cuando la empresaria y el astro eran apenas niños, y con el paso de los años se transformó junto con la historia de amor de la pareja.

Jorge Messi murió a los 68 años

Así era la relación de Antonela Roccuzzo con Jorge Messi

Antonela Roccuzzo y Lionel Messi se conocieron durante su infancia, cuando tenían alrededor de siete años, a través de Lucas Scaglia, primo de ella y amigo del futbolista. Por entonces, el futuro campeón del mundo todavía jugaba en las inferiores de Newell's y la familia del astro vivía en Rosario. Años después, cuando Leo se trasladó a Barcelona para continuar su carrera, los caminos de ambos se separaron durante un tiempo. El reencuentro llegó en 2007 y, a partir de entonces, comenzaron una relación que con el tiempo se consolidó y que finalmente los llevó al matrimonio, en 2017.

Antonela Roccuzzo y Lionel Messi se conocieron cuando eran niños

Jorge fue, por lo tanto, una presencia que Antonela conoció desde una etapa muy temprana de su vida. No se trató solamente del padre del futbolista con el que años después formaría una familia, sino de alguien que ya formaba parte del entorno de aquel chico rosarino al que ella conocía desde la infancia. La historia de Lionel y Antonela creció al mismo tiempo que cambiaba la vida de los Messi: Barcelona, la consolidación de la carrera del futbolista y, finalmente, la construcción de su propia familia.

Desde muy joven Antonela se incorporó al clan Messi y pasó largas temporadas con la familia del 10. Los tiempos de mayor convivencia fueron los años de la copa del mundo donde Lionel Messi acostumbraba a alquilar una mega casa donde se alojaban Antonela, Jorge Messi, Celia y los hermanos del jugador. Mientras Messi estaba concentrado con la selección la joven pasaba sus días con la familia Messi.

En esta Copa del mundo las cosas fueron diferentes, con la enfermedad de Jorge, los Messi se quedaron en Rosario y los hermanos de Lionel fueron excepcionalmente a ver algún partido. Por eso se la vio más sola a Antonela en la plata, en compañía de sus hijos.

Jorge y Celia con Antonela y Lionel

Con el nacimiento de Thiago, Mateo y Ciro, aquel vínculo familiar adquirió además una nueva dimensión. Jorge se convirtió en abuelo y Antonela, en la madre de sus nietos. Aunque la empresaria suele mantener los aspectos más íntimos de su vida familiar lejos de la exposición, en distintas oportunidades dejó en claro la importancia que tienen los abuelos en la crianza de sus hijos.

Antonela Roccuzzo y Lionel Messi

De hecho, en una entrevista con Vogue, Antonela habló sobre los valores que intenta transmitirles a los chicos junto a Lionel y destacó el papel de sus propios padres y de los padres del futbolista. “Quiero que tengan buenos valores, que sean respetuosos con las personas, que valoren las cosas”, explicó. También señaló que buscan transmitirles los códigos que recibieron de sus familias y que es importante que sus hijos entiendan que no son más que nadie.

Celia y Antonela junto a Ciro, Mateo y Thiago en el Mundial de Qatar 2022

Esa mirada permite entender el lugar que Jorge y Celia ocuparon dentro de la familia que Lionel y Antonela construyeron. Más allá de los viajes, los títulos y la exposición mundial, ambos crecieron con raíces muy ligadas a Rosario y procuraron que sus hijos conservaran esa conexión con sus familias y con los valores recibidos durante su propia infancia.

Ahora, tras la muerte de Jorge, ese vínculo vuelve a adquirir un significado especial. Antonela no solo perdió al padre de Lionel, sino también al abuelo de sus tres hijos y a una persona que formaba parte de su historia familiar desde mucho antes de que el mundo conociera el nombre de Messi. Desde aquellos primeros años en Rosario hasta la familia que construyeron juntos, Jorge estuvo presente en una historia que comenzó cuando todos eran mucho más jóvenes y que terminó convirtiéndolos en parte de una misma familia.