Full colores: Natalia Oreiro muestra sus mejores outfits de vacaciones en Perú

Natalia Oreiro no solo es una de las actrices más importantes de la industria argentina, sino que también se coronó como una referente de moda indiscutible en toda América Latina. Con una apuesta al maximalismo y a la expresión artística a través de diseños jugados, creó una identidad fashionista que la volvió el centro de mirada de fanáticos y expertos. Sin embargo, durante sus recientes vacaciones familiares junto a su esposo Ricardo Mollo y su hijo Merlín Atahualpa, fusionó su estilo propio con la riqueza cultural andina .

La cantante decidió hacer una pausa en su agenda para conectar con la historia peruana, marcando un regreso muy emotivo tras haber visitado la mítica ciudadela de Machu Picchu en solitario hace exactamente 25 años. Si bien su estilo siempre destacó por su audacia y su capacidad de jugar con texturas vibrantes, en esta travesía, Oreiro transformó los clásicos paisajes montañosos en su propia pasarela personal, equilibrando a la perfección la comodidad necesaria para el terreno irregular con elecciones estilísticas de fuerte impronta artesanal y una paleta cromática arriesgada.

Natalia Oreiro en Perú

Natalia Oreiro y el streetwear style en sus vacaciones de Perú

Durante el mes de julio del 2025, Natalia Oreiro y su familia viajaron a Perú, para unas vacaciones emotivas y llenas de aprendizaje cultural. En medio de los paisajes montañosos y la presencia de moda artesanal, la artista redefinió el concepto de moda viajera, con su identidad fashionista, volviendo a coronarse como una influencia latinoamericana. Lejos de lo que se esperaba de ella, incorporó con maestría una fuerte impronta de streetwear style e influencias del movimiento grunge aesthetics, durante su recorrido por los rincones urbanos y bohemios del territorio peruano.

En las calles empedradas de San Blas, el icónico barrio de artesanos en Cusco, Oreiro capitalizó la tendencia del oversize total look, una propuesta urbana que rompe las proporciones tradicionales mediante el uso de prendas holgadas, masculinas y sumamente relajadas, ideales para mimetizarse con el espíritu creativo y contracultural de la zona. La propuesta estética se construyó sobre una estudiada paleta cromática terrosa y otoñal, donde el marrón chocolate actuó como el eje conductor absoluto de todo el estilismo. Sin embargo, también apostó a los azules y violetas oscuros, más cercanos a la noche urbana, que contrasta con los paisajes del país sudamericano.

Natalia Oreiro y el streetwear style en sus vacaciones de Perú

Entre algunos de los looks, se detacó una remera XL desteñida en tono café oscuro con una estampa frontal de la legendaria banda de rock Led Zeppelin, aportando ese guiño nostálgico y rebelde propio de la moda de los años noventa. Al combinar esta pieza con un pantalón sastrero de corte recto y caída fluida en la misma gama tonal, logró un monocromatismo que estiliza la figura a pesar de la soltura de las prendas, y que funsiona como compañero perfecto del paisaje urbano y colorido. El toque final lo aportaron unas zapatillas deportivas en tono verde oliva, un calzado funcional indispensable para transitar el irregular relieve andino.

Esta elección estilística genera un contraste visual fascinante al interactuar con el entorno arquitectónico local. Las tonalidades apagadas y sólidas de su outfit urbano logran equilibrar la saturación visual de los fondos pintados a mano, permitiendo que tanto la riqueza del arte callejero peruano como la comodidad de su propuesta de moda urbana coexistan en una fotografía perfecta.

Natalia Oreiro y el streetwear style en sus vacaciones de Perú

Full colores y accesorios: el boho-andino de Natalia Oreiro en Perú

Si bien el streetwear fue una original elección de Natalia Oreiro, para encontrar comodidad en sus paseos turísticos por Perú, ella no se termina de alejar de su amor por los colores y la expresión artística que le brinda a cada uno de sus looks. Es por eso que la actriz desplegó su faceta más creativa al fusionar las tendencias globales con la riqueza cultural local, consolidando una propuesta que podemos definir bajo los nombres de estilo boho-andino y gorpcore artesanal .

Esta original propuesta estética de vio no solo en la elección de prendas más unidas al boho chic clásico, sino que también en estampas rayadas o mochilas artesanales que le permitían fusionarse con las excursiones. Para recorrer el majestuoso e imponente santuario histórico de Machu Picchu, transitando sus milenarias escalinatas de piedra y contemplando las verdes terrazas agrícolas frente al imponente cerro Huayna Picchu, Natalia demostró que la indumentaria de exploración de montaña puede desprenderse de su clásica sobriedad técnica para convertirse en un lienzo de expresión artística vibrante, cómodo y profundamente respetuoso con la herencia textil del entorno que la rodeaba.

Full colores y accesorios: el boho-andino de Natalia Oreiro en Perú

Uno de los conjuntos que encantó a sus seguidores y marcó la paleta de colores que funcionó como un puente cromático perfecto entre la naturaleza viva y la fantasía textil, fue la del conjunto de una fresca camisa de lino celeste con sutiles bordados florales en blanco, combinada con un pantalón de jean holgado en un tono azul petróleo profundo. La explosión de color llegó a través de una cuidada superposición de capas y complementos artesanales: un vistoso chaleco tejido texturizado que combinaba tonalidades rosa viejo y fucsia, y un bolso textil de rayas verticales moradas ornamentado con alegres flores bordadas en hilos amarillos, rojos y verdes con flecos colgantes en la base.

La gran joya del estilismo y eje central de las miradas fue su sombrero de ala ancha en verde lima, que incorporaba una llamativa cinta tejida con motivos geométricos andinos tradicionales, unificando la tendencia contemporánea con el saber hacer local. Este abanico de texturas e intensidades interactuó con el paisaje, ya que los tonos fríos de la camisa y el pantalón se acoplaron de forma orgánica a los grises de las piedras centenarias y los verdes apagados de la vegetación montañosa. Por su parte, el verde lima del sombrero y los detalles fucsias del chaleco rompieron la monotonía del relieve rocoso, capturando la luz del sol andino y logrando que la figura de Oreiro destacara con absoluta armonía visual en cada postal.

Full colores y accesorios: el boho-andino de Natalia Oreiro en Perú

Las vacaciones familiares de Natalia Oreiro en Perú dejaron mucho más que postales entrañables. Fiel a su amor por la industria fashionista y su expresión artística y cultural, la actriz consolidó una verdadera cátedra de moda viajera contemporánea, a través de la inteligente transición entre el streetwear style y el sofisticado boho-andino. Su audaz manejo de una paleta cromática que viajó desde los tonos tierra hasta el vibrante verde lima, sumado al uso respetuoso de accesorios artesanales locales, marcó un equilibrio perfecto entre funcionalidad y tendencia.

A.E