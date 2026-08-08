Así es la casa de Marina Señuk, la periodista que renunció a TN: puerta de diseño, muebles bohemios y pensada para su hija

La popularidad conseguida en su paso por TN hizo que Marina Señuk se convirtiera en influencer. Mediante su red social, la periodista comparte acciones con marcas, los momentos más especiales con su hija y distintos espacios de su hogar, donde predomina una puerta de diseño, muebles bohemios y colores neutros.

Marina Señuk mostró el estilo contemporáneo y la decoración cálida que caracteriza a su hogar

Marina Señuk, la periodista que recientemente decidió renunciar a TN, cautiva a sus miles de seguidores con el estilo moderno y la decoración cálida que tiene su hogar. Tal como se puede ver en sus publicaciones, cada ambiente parece estar pensado para acompañar la vida familiar junto a su esposo y su hija, Malaika.

Así es la casa de Marina Señuk, la periodista que renunció a TN

Uno de los primeros detalles que llama la atención es la puerta de entrada de color negro, de grandes dimensiones y con un diseño de líneas verticales. El acceso combina una impronta sofisticada con un estilo contemporáneo y genera un fuerte contraste con la fachada blanca y las aberturas de grandes dimensiones.

En el interior, la decoración apuesta por una paleta de blancos, beige, madera y negro, una combinación que aporta luminosidad y, al mismo tiempo, una sensación de calidez. Los muebles de madera natural son protagonistas en diferentes sectores y le dan a la vivienda una estética de inspiración bohemia y natural.

La cocina es uno de los espacios que mejor refleja la búsqueda de Marina Señuk por combinar diseño y funcionalidad. El ambiente cuenta con muebles de líneas simples y predominio del negro, que se contrapone con las paredes y la mesada claras. Las alacenas se integran visualmente al espacio y generan una imagen ordenada.

Así es la casa de Marina Señuk, la periodista que renunció a TN

La gran protagonista es la isla central, que además de funcionar como superficie de trabajo y lugar de encuentro, fue adaptada para que la pequeña pueda participar de las actividades cotidianas. Por esta razón, posee una torre de aprendizaje de madera, una estructura que permite que los niños alcancen la altura de una mesada de manera más segura.

La elección de este tipo de mobiliario responde a una tendencia cada vez más presente en las casas familiares: crear espacios que permitan que los niños puedan explorar, participar y desarrollar autonomía dentro del hogar. Otro de los sectores que más se destaca es el espacio destinado a su primogénita. La habitación funciona prácticamente como una sala de juegos, con una decoración especialmente pensada para estimular la imaginación y el movimiento.

Este rincón mantiene la misma línea estética del resto de la vivienda: predominan los tonos claros, la madera y los colores suaves. Los amplios ventanales permiten el ingreso de luz natural durante el día mediante sus suaves cortinas translúcidas y generan una sensación de amplitud.

Su decoración incluye osos de peluche de gran tamaño, muñecos, juegos didácticos y muebles infantiles de madera. También se puede ver que hay un pequeño pizarrón, una casita de muñecas y diferentes estructuras pensadas para que Malaika pueda jugar y elegir sus juguetes. Uno de los detalles más tiernos es su cuna de madera, acompañada por una alfombra de color off white y una pequeña cama para acompañar su descanso.

Así es la casa de Marina Señuk, la periodista que renunció a TN

Comedor black and white y mesa de madera

Por otro lado, Marina Señuk es dueña de un comedor que se roba todas las miradas en redes sociales. Se trata de un amplio espacio black and white con estilo contemporáneo y detalles rústicos que está frente a la isla de cocina abierta. El foco absoluto es una larga mesa de madera con sillas del mismo material, que aporta calidez frente a la sobriedad del negro y la neutralidad de los blancos.

Así es la casa de Marina Señuk, la periodista que renunció a TN

Así es la casa de Marina Señuk, la periodista que renunció a TN: puerta de diseño, muebles bohemios y pensada para su hija. Una propiedad de estética moderna, minimalista y con toques bohemios, donde el diseño se adapta y busca que los espacios sean cómodos para la vida cotidiana y, especialmente, para compartir con la pequeña Malaika.