Dieron a conocer el último parte médico de Jorge Messi

El Sanatorio Centro de Rosario confirmó oficialmente la muerte de Jorge Messi, padre de Lionel Messi, a través de un comunicado firmado por su director médico. Según el documento, el empresario de 68 años falleció durante la madrugada de este sábado 8 de agosto, a las 2 de la mañana, en la institución donde permanecía internado.

Lionel Messi y su papá, Jorge Messi

Qué dice el último parte médico de Jorge Messi

El parte médico fue difundido durante la mañana y lleva la firma del Dr. Carlos Mackey, director médico del Sanatorio Centro. En el escrito, la institución informó el fallecimiento de Jorge y expresó sus condolencias a sus familiares y seres queridos por la pérdida.

El último parte médico de Jorge Messi

Sin embargo, el comunicado es contundente respecto de la información médica. El sanatorio señaló que, “en cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección de datos de los pacientes, y por respeto a la privacidad de la familia”, no se brindarán mayores detalles sobre las circunstancias médicas del fallecimiento. De esta manera, el documento oficial no especifica cuál fue la causa de muerte ni aporta información sobre el cuadro que atravesaba Jorge.

La salud del padre de Lionel Messi había generado preocupación durante el Mundial 2026, especialmente después de que el futbolista rompiera en llanto tras marcar un gol en el debut de la Selección argentina. En aquella oportunidad, el capitán explicó que atravesaba “días difíciles y complicados” por una situación ajena a lo deportivo. Días después, ante las versiones que habían comenzado a circular, la familia Messi había confirmado que Jorge se encontraba bajo seguimiento médico y había pedido respeto por su privacidad.

Celia Cuccittini, Lionel Messi y Jorge Messi

Luego de la final del Mundial, Lionel regresó a Rosario para pasar unos días junto a su familia antes de volver a Estados Unidos y reincorporarse a Inter Miami. En los últimos días había retomado la actividad deportiva y el miércoles fue protagonista del triunfo ante Atlético San Luis por la Leagues Cup, donde marcó dos goles. Este sábado debía enfrentarse a Monterrey, pero la muerte de su padre modificó por completo sus planes. Lionel Messi viaja de urgencia a Rosario para despedir a Jorge y acompañar a su familia en este momento de profundo dolor.