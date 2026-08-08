Con cocina y zona de descanso: así es el avión de Lionel Messi en el que aterrizó en Rosario para despedir a su padre

Lionel Messi aterrizó con su avión privado en Rosario, cerca de las 20.30 para participar de la ceremonia íntima de la despedida de su padre Jorge Messi. Tras conocerse la muerte de Jorge Messi, Lionel Messi dejó Miami y emprendió el regreso a la Argentina para despedir a su padre en Rosario y acompañar a su familia en este momento. El futbolista viaja en su avión privado, una de las propiedades más exclusivas de su patrimonio y una aeronave especialmente acondicionada para realizar vuelos de larga distancia.

El astro argentino se encontraba en Miami, donde desarrolla su carrera en el Inter Miami, cuando recibió la noticia del fallecimiento de Jorge, quien murió a los 68 años en un sanatorio de Rosario. Ante esta situación, decidió regresar al país para estar junto a sus seres queridos.

Lionel Messi y su papá, Jorge Messi

Así es el exclusivo avión privado de Lionel Messi

El avión en el que viaja Messi es un Gulfstream V con matrícula LV-IRQ, fabricado en 2004 y adquirido en 2018. Según trascendió, el futbolista habría desembolsado alrededor de 15 millones de dólares para quedarse con la aeronave.

Así llegó Lionel Messi a Rosario junto a Antonela Roccuzzo | Créditos AFP

Antes de esta compra, de acuerdo con lo que se conoce, el capitán de la Selección argentina había contado con un Embraer Legacy 650, valuado en aproximadamente 35 millones de dólares y registrado en Argentina.

Así llegó Lionel Messi a Rosario junto a Antonela Roccuzzo | Créditos AFP

Así llegó Lionel Messi a Rosario junto a Antonela Roccuzzo | Créditos AFP

El Gulfstream V es uno de los modelos ejecutivos más reconocidos por su autonomía y prestaciones. De acuerdo con información publicada por el sitio especializado Simple Flying, puede alcanzar una velocidad máxima de Mach 0,885 y tiene un alcance de unas 7.480 millas, características que permiten realizar trayectos de larga distancia.

El avión de Lionel Messi

Cocina equipada, zona de descanso y una suite privada: los detalles del avión de Lionel Messi

Después de la compra, la empresa Central Jets realizó un reacondicionamiento tanto del interior como del exterior de la aeronave. Uno de los detalles más reconocibles se encuentra en la cola, donde luce el número 10, en referencia a la camiseta que acompañó a Messi durante gran parte de su carrera. Además, el avión también tiene distintos detalles vinculados con su familia. En los escalones de acceso aparecen grabados los nombres de Antonela Roccuzzo y sus tres hijos, Thiago, Mateo y Ciro

La exclusiva escalera del avión de Lionel Messi

.En el interior, la aeronave cuenta con 14 amplios asientos de cuero que pueden transformarse en siete camas completamente reclinables. La cabina está dividida en tres zonas independientes con asientos tipo club, pensadas para descansar, compartir comidas o mantener reuniones privadas.

El Gulfstream V también dispone de dos baños cerrados con tocadores. Uno de ellos incorpora además un armario y una ducha. Otro de los sectores destacados es la cocina, que está equipada con horno de convección, microondas, fregadero, cafetera y refrigerador, lo que permite preparar comidas y bebidas durante los vuelos.

El área de descanso cuenta con Wi-Fi, libros y flores

En la parte trasera hay un sofá que puede convertirse en cama y una zona privada que, mediante una puerta corrediza, puede transformarse en una suite con baño propio. A esto se suma un área de descanso para la tripulación, conexión Wi-Fi, teléfonos satelitales y un sistema de entretenimiento con sonido envolvente y grandes monitores.

Los ventanales ovalados permiten además el ingreso de abundante luz natural y ofrecen vistas durante el vuelo, mientras que el sistema de ventilación utiliza aire fresco al 100%.

Así es el avión de Lionel Messi

Según distintas versiones, cuando Messi y su familia no utilizan la aeronave, el avión podría ser alquilado a terceros para vuelos privados. De esta manera, parte de los costos de operación y mantenimiento pueden ser amortizados.

Ahora, el exclusivo Gulfstream V vuelve a tener como destino la Argentina. Esta vez, trajo a Lionel Messi de regreso a Rosario, la ciudad donde nació y donde su familia se reúne para despedir a Jorge Messi.