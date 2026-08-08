Lionel Messi desolado tras la muerte de su papá: incertidumbre sobre el Inter Miami y viaje de urgencia a Rosario

Lionel Messi atraviesa uno de los momentos más dolorosos de su vida tras la muerte de su padre, Jorge Messi, quien falleció este viernes a los 68 años en Rosario. El capitán argentino se encontraba en Miami, donde había retomado la actividad con Inter Miami después del Mundial 2026, pero la noticia modificó por completo sus planes: decidió viajar de urgencia a la Argentina para despedir a su papá y acompañar a su familia.

Lionel Messi y su papá, Jorge Messi

Lionel Messi regresa a Rosario tras la muerte de su papá

La muerte de Jorge se produjo mientras Lionel se encontraba nuevamente enfocado en sus compromisos deportivos en Estados Unidos. Tras salir subcampeón en el Mundial 2026, el futbolista había vuelto a entrenarse con el plantel de Inter Miami y se preparaba para el encuentro de este sábado ante Monterrey, por la Leagues Cup. Sin embargo, tras conocerse el fallecimiento, el fútbol pasó a un segundo plano y Messi emprendió el regreso a Rosario.

El momento resulta especialmente doloroso después de lo ocurrido durante el Mundial. En el debut de la Selección argentina, el 16 de junio, la Pulga había marcado un gol y terminó llorando en el campo de juego. Luego, en conferencia de prensa, explicó que atravesaba una situación familiar complicada y agradeció especialmente el acompañamiento que había recibido de sus compañeros. “Fue una cuestión ajena a lo deportivo. Pasé unos días difíciles y complicados”, había expresado entonces.

Celia Cuccittini, Lionel Messi y Jorge Messi

Aquellas palabras generaron preocupación porque el futbolista siempre mantuvo un enorme cuidado sobre su vida privada. En ese momento comenzaron las especulaciones sobre el estado de salud de Jorge, aunque la familia decidió preservar la información y mantener el tema en reserva. Con el paso de las semanas, Leo pudo regresar a Rosario junto a Antonela Roccuzzo y sus hijos después de la final del Mundial y permanecer cerca de su familia antes de reincorporarse a la actividad con Inter Miami.

Qué pasará con la vuelta de Lionel Messi al fútbol

Ahora, la situación es completamente diferente. Lionel Messi debía volver a ponerse la camiseta del equipo estadounidense este sábado, pero su viaje a Rosario modifica sus planes deportivos y deja en suspenso su participación en el partido frente a Monterrey. El encuentro estaba previsto para esta jornada y era uno de los compromisos de Inter Miami en la Leagues Cup, pero el futbolista no estará disponible mientras se traslada a la Argentina para despedir a su padre.

Lionel Messi en la final del Mundial 2026

Jorge Messi fue una figura fundamental en la vida de Lionel mucho antes de que se convirtiera en campeón del mundo. Lo acompañó desde sus primeros años en Rosario, estuvo detrás de las decisiones que permitieron que pudiera continuar su tratamiento y fue quien viajó con él a España cuando apareció la posibilidad de incorporarse al Barcelona. Con los años también se convirtió en su representante y en una de las personas de mayor confianza del futbolista. Hoy, mientras se prepara para despedirlo en su ciudad natal, la carrera y los compromisos deportivos de Lionel Messi quedan inevitablemente en un segundo plano.