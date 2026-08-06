El look casual chic de María Belén Ludueña en Brasil que adelanta las tendencias del verano

María Belén Ludueña disfruta de la maternidad junto a su hijo Vito, fruto de su amor con Jorge Macri, pero también de sus vacaciones en Brasil. En las últimas horas, la conductora se mostró en este destino paseando con su bebé y su look casual chic no pasó desapercibido.

María Belén Ludueña mostró el outfit perfecto para un día de calor en Brasil

María Belén Ludueña volvió a demostrar que el estilo también puede ser sinónimo de comodidad durante sus vacaciones en Brasil. La periodista compartió una postal desde el destino paradisíaco y conquistó con un look relajado, fresco y atemporal, ideal para disfrutar de las altas temperaturas sin resignar elegancia.

Para recorrer el destino junto a su hijo Vito, María Belén Ludueña eligió una camisa de lino en tono amarillo manteca, uno de los colores que pisará fuerte en la temporada veraniega. De silueta amplia y mangas largas arremangadas, la prenda aportó un aire sofisticado y descontracturado al mismo tiempo.

María Belén Ludueña

El tono del diseño no fue elegido al azar ya que se trata de una tonalidad que, además de iluminar el rostro, se posiciona como una alternativa suave a los clásicos neutros y combina a la perfección con prendas de denim. María Belén Ludueña combinó su camisa con un short de jean de tiro alto, un básico infaltable del guardarropa de verano, con ruedo desflecado. Este ítem sumó un toque casual y equilibró a la perfección la combinación de ambas prendas.

Sin dudas, la mezcla de los diseños dio como resultado un estilismo versátil, perfecto tanto para un paseo como para un almuerzo frente al mar. Su look casual chic se completó con unas sandalias camel de tiras con detalles metálicos en color dorado, un calzado cómodo y elegante que elevó el conjunto sin perder la esencia del outfit.

El atuendo de María Belén Ludueña responde a una de las tendencias más fuertes del momento: el lujo silencioso aplicado a la moda de vacaciones, donde predominan las prendas de líneas simples, los colores naturales y los básicos de calidad que se destacan por su sofisticación sin excesos.

De esta manera, el look casual chic de María Belén Ludueña en Brasil adelantó las tendencias del verano y se llevó todas las miradas en redes sociales. La pareja de Jorge Macri lució una camisa de color amarillo manteca, un short de jean y unas sandalias versátiles para lograr un conjunto relajado, moderno y fácil de replicar, ideal para disfrutar de unos días de descanso con mucho estilo.

Así son las vacaciones de María Belén Ludueña en Brasil

María Belén Ludueña se alejó del frío y el mal clima de Buenos Aires para disfrutar del calor de Brasil junto a su hijo Vito, de tan sólo tres meses. Mediante sus historias de Instagram, la comunicadora dejó ver la intimidad de sus días en el país vecino y cautivó a sus seguidores.

Las vacaciones de María Belén Ludueña en Brasil

Además de mostrarse recorriendo las calles de Brasil con un look casual chic, María Belén Ludueña también dejó ver a su primogénito acostado en su cochecito mientras de fondo se aprecia la enorme piscina del resort donde se hospedan. Asimismo, compartió una tierna postal de ambos junto a un emoji de corazón blanco y otra de la vista privilegiada del mar que le ofrece la ventana de su habitación. Como era de esperarse, sus posteos llamaron la atención y cosecharon una lluvia de "likes" por parte de los usuarios que siguen su contenido en Instagram.