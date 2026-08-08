sábado 08 de agosto del 2026
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Pablo Yotich, Manuela Viale, Alejandro Fiore y Magui Bravi arrasan en Amazon Prime Video con el estreno de una nueva película argentina

El film aborda la realidad de los pacientes oncológicos a través de dos historias atravesadas por el amor y la incertidumbre.

Pablo Yotich, Manuela Viale, Alejandro Fiore y Magui Bravi
Pablo Yotich, Manuela Viale, Alejandro Fiore y Magui Bravi | WEB

Amazon Prime Video volvió a apostar por una producción cinematográfica argentina con un elenco integrado por Pablo Yotich, Manuela Viale, Alejandro Fiore y Magui Bravi. Los cuatro actores forman parte de una nueva propuesta de la plataforma que aborda una problemática social y sanitaria a través de un drama con distintas historias.

Instante
Instante, la nueva película de Amazon Prime Video

La película tiene por nombre Instante y está dirigida por Daniel Silveira. El film de Amazon Prime Video presenta dos historias que se entrelazan y tienen como eje la vida de personas que atraviesan situaciones vinculadas a tratamientos oncológicos

De qué trata Instante, la nueva película argentina de Prime Video

Instante presenta dos historias que se entrelazan a partir de situaciones que cambian la vida de sus protagonistas. Una de ellas sigue a Juan y Lucía, quienes se conocen mientras atraviesan un tratamiento oncológico y, en medio de la incertidumbre que plantea su situación, encuentran el amor y el acompañamiento.

En paralelo, la película cuenta la historia de Cecilia, una terapeuta, y Ferraro, un hombre que deberá tomar decisiones que transformarán su existencia. A través de estos personajes, el film aborda la realidad de los pacientes oncológicos, las dificultades para acceder a tratamientos y los vínculos que aparecen durante momentos de especial complejidad.

Quién produce Instante y cuándo se estrenó en Prime Video

Instante cuenta con la producción de 3 C Films, Che Contenidos, Avanza Producciones y 1:85 Films. La película forma parte de una propuesta cinematográfica argentina que combina drama y romance y que fue desarrollada para su estreno en plataformas de streaming.

Instante
Instante, la nueva película de Amazon Prime Video

El film llegó a Amazon Prime Video el 6 de agosto y cuenta con Pablo Yotich, Manuela Viale, Alejandro Fiore y Magui Bravi entre sus protagonistas. De esta manera, los cuatro artistas forman parte de una nueva producción argentina disponible en el catálogo de la plataforma.

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