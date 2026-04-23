Natalia Oreiro deslumbró con una producción vintage que marca tendencia

Siempre inquieta, Natalia Oreiro, además de seguir recibiendo reconocimientos de la industria del cine, no duda en apostar a nuevos emprendimientos por fuera del arte.

Y es que luego de tener su marca de indumentaria por años, ahora la actriz apuesta a su línea de gafas que, con su estilo vintage y siempre seductor, refleja la esencia de Natalia.

Oreiro lanzó su línea de anteojos y deslumbró con su estilismo vintage.

Qué dijo la actriz al posar con su nuevo emprendimiento

“Oh, cosa simple ¿a dónde has ido? ¿Es este el lugar con el que he estado soñando?”, escribió Oreiro en su reciente posteó en Instagram, en el que luce un modelo de ante ojos de marco grueso y retro en dos colores, (beige y gris), que eligió acompañar con un conjunto de falda roja de seda y camiseta cuadrille (tendencia total para este invierno) en tonos grises, con hombreras y escote cuadrado.

Con marcos retro y combinaciones vibrantes: así son las gafas que eligió la actriz para su producción fotográfica.

El presente de Oreiro: reconocimiento internacional y apuesta por la moda.

La actriz viene de ser una de las grandes protagonistas del 29º Festival de Málaga, donde le otorgaron la prestigiosa Biznaga de Honor en reconocimiento a su destacada trayectoria artística.

Natalia recibió la distinción como un homenaje a su capacidad para conectar distintas generaciones y por el lazo personal que la une a Málaga y su historia familiar y por ser “una intérprete fundamental en el cine y la televisión de América Latina, capaz de brillar durante décadas en todo tipo de papeles, géneros y formatos”.

Oreiro en su paso por el Festival Internacional de Cine de Málaga, donde fue homenajeada.

Feliz con su presente, Natalia acaba de estrenar el 9 de abril “La Casaca de Dios”. La película está dirigida por Fernán Mirás, cuenta con guión de Marcos Carnevale y además del protagónico de Natalia suma el del talentoso Jorge Marrale.