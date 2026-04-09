Las mejores fotos de Natalia Oreiro y Claudia Villafañe en Roma: compras, trabajo juntas y mucha conexión

Durante el final de los 90, Natalia Oreiro y Claudia Villafañe protagonizaron las mejores fotos en Roma, donde combinaron trabajo y momentos compartidos durante un viaje. La experiencia incluyó grabaciones, recorridas por la ciudad y actividades que reflejaron la inmediata conexión que surgió entre ellas.

Trabajo, compras y conexión: Las fotos del increíble viaje de Natalia Oreiro y Claudia Villafañe en Roma

En 1999, Natalia Oreiro y Claudia Villafañe viajaron a Europa para grabar escenas de la exitosa novela Muñeca Brava. El viaje marcó un momento trascendental en la vida de ambas; en ese momento, la empresaria de 37 años debutaba como actriz en un país que ya la conocía, mientras que la modelo, con 21 años, vivía su primera experiencia en Europa tras haberse consolidado en la televisión. Ambas fueron la tapa de la revista CARAS en aquella ocasión, en una producción que mucha gente todavía recuerda.

Natalia Oreiro y Claudia Villafañe en Italia | Crédito: CARAS

En los primeros días, ambas estuvieron acompañadas por dos integrantes del equipo de Telefe y una amiga de Villafañe. El plan inicial era que la organizadora de eventos presentara a la protagonista de la novela con el futbolista Gabriel Batistuta, pero a último momento el jugador solo aceptó realizar una entrevista.

Natalia Oreiro y Claudia Villafañe en la tapa de Revista CARAS 1999

A pesar del cambio en la idea de grabación, el equipo de producción continuó con lo pensado y compartieron una comida en un restaurante, donde el delantero ofició de anfitrión. Durante esa cena, Claudia Villafañe comentó: “Mientras estuvimos de vacaciones con Diego y las chicas en Punta del Este, pedí que me grabaran todos los capítulos de Muñeca Brava en Buenos Aires”.

Claudia Villafañe en Italia | Crédito: CARAS

Además, reveló que cuando volvieron del viaje familiar por Uruguay, tanto ella como sus dos hijas, Dalma y Gianinna Maradona, se pusieron a ver la novela. “La noche que volvimos a casa, Gianinna, Dalma y yo nos quedamos viendo la novela hasta las dos de la mañana”, comentó, destacando que como no habían finalizado, al día siguiente se despertaron para continuar.

La fuerte conexión que marcó el viaje de Natalia Oreiro y Claudia Villafañe por Europa

La producción continuó en Florencia, donde el personaje de Claudia Villafañe debía comprarle un vestido rojo al de Natalia Oreiro, conocido como Cholito. Al ingresar en Gucci, la modelo contó que le gustó un reloj, aunque no pudo comprarlo porque no tenía tarjeta de crédito.

Natalia Oreiro y Claudia Villafañe en Italia | Crédito: CARAS

Fue la empresaria quien, horas más tarde, se lo regaló, gesto que marcó la cercanía entre ambas. Antes de que las grabaciones siguieran, ambas aprovecharon su tiempo libre para realizar compras en reconocidas marcas como Versace, Benetton y Hugo Boss, sumando momentos de disfrute a su viaje laboral.

El último día de rodaje se desarrolló en Roma, donde el personaje de Claudia Villafañe debía llevar a Cholito a recorrer las calles de la ciudad. Natalia Oreiro destacó la conexión con la empresaria y el cariño recibido durante toda la experiencia, subrayando que el vínculo trascendió lo laboral, consolidando una fuerte amistad.

Natalia Oreiro y Claudia Villafañe en Italia | Crédito: CARAS

Las mejores fotos de Natalia Oreiro y Claudia Villafañe en Roma en 1999 mostraron un viaje que combinó trabajo, amistad y descubrimiento. Con escenas grabadas en Florencia y Roma, compras en marcas internacionales y momentos de conexión, ambas vivieron una experiencia única que quedó registrada en la historia de Muñeca Brava.

VDV