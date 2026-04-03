Natalia Oreiro mostró su colección de almohadones: homenajes al arte, perros y gatos

Natalia Oreiro mostró su colección de almohadones, una propuesta que reúne homenajes al arte junto con la presencia de perros y gatos en diseños originales. En un rincón de su casa, estos objetos se convierten en protagonistas y revelan un costado creativo que mezcla cultura, estética y detalles personales.

Homenajes al arte: la colección de almohadones de Natalia Oreiro que impactaron a todos

Natalia Oreiro presentó su colección de almohadones, donde se destacan homenajes al arte y representaciones de perros y gatos en estampados únicos. Cada pieza aporta identidad y transforma el ambiente en un espacio lleno de guiños culturales. La propuesta combina lo íntimo con lo decorativo y refleja su impronta personal.

Natalia Oreiro

La reconocida actriz participó en 2020 de una entrevista junto a Agustín Aristarán en Rada House YouTube que reveló su costado menos conocido. Durante la charla, la artista apareció con un fondo que dejaba ver su mueble repleto de diseños únicos. Lo que parecía un simple accesorio decorativo terminó convirtiéndose en un juego divertido y en una muestra de creatividad que llamó la atención.

La primera impresión del estar de Natalia Oreiro fue la de un sillón cubierto por almohadones de distintos colores y estilos. Sin embargo, lo más llamativo estaba en los estampados, porque cada uno representaba a un artista o personaje icónico, pero con la particularidad de que sus rostros habían sido reemplazados por los de perros o gatos.

La propuesta mezclaba humor, diseño y cultura pop, generando un contraste que rápidamente se convirtió en tema de conversación. La dinámica entre la modelo y Agustín “Rada” Aristarán se transformó en un juego que consistía en identificar quién era quién detrás de cada estampado, llenando de risas toda la entrevista.

Los almohadones de Natalia Oreiro que destaparon su fascinación por artistas internacionales

Al inicio de la entrevista, Rada se mostró fascinado por los diseños de los almohadones de Natalia Oreiro: “Quiero que sepas que los almohadones me generan mucha envidia”. La modelo propuso adivinar los personajes y el resultado fue un recorrido por distintas épocas, estilos del arte y la cultura. La colección se convirtió en una especie de galería donde cada objeto aportaba un guiño a la historia del cine, la música y la pintura.

Natalia Oreiro

Entre ellos se podían reconocer figuras como Frida Kahlo, Andy Warhol, David Bowie, Liza Minnelli, Marlon Brando, Salvador Dalí y Bruce Lee. También aparecían referencias al cine, como La Naranja Mecánica y Dorothy del Mago de Oz, además de un perro vestido como Elvis Presley. Cada uno mantenía elementos característicos de los artistas homenajeados, pero con una impronta lúdica.

Más allá del entretenimiento, los almohadones de Natalia Oreiro reflejaron una forma de integrar el arte en la vida cotidiana. La mezcla de íconos con la ternura de los animales genera un estilo propio, que convierte al sillón en un espacio lleno de personalidad. Cada pieza funciona como un homenaje y como un objeto decorativo que aporta color y originalidad.

Natalia Oreiro

Natalia Oreiro mostró su colección de almohadones, homenajes al arte con perros y gatos que se integran como parte de la decoración de su hogar. Cada diseño aporta un estilo particular y convierte ese rincón en un espacio lleno de referencias culturales y detalles creativos, donde lo cotidiano se mezcla con la originalidad y la identidad de la modelo.

VDV