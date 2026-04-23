Preocupación por la salud de Susana Giménez: por qué debe ser operada

Susana Giménez vuelve a ser el foco de atención esta semana. Según trascendió, la diva estaría atravesando un problema de salud y podría perderse la cobertura del Mundial 2026, que comienza en dos meses y será emitido por Telefe. La información generó revuelo y preocupación en sus fanáticos como también en los directivos del canal.

Fuerte repercusión: qué le pasó a Susana Giménez

La salud de Susana Giménez encendió las alarmas tanto en su entorno íntimo como en Telefe, que ya la tenía como una de sus principales figuras para la cobertura del Mundial 2026. La posibilidad de que la diva no pueda ser parte del viaje junto a Marley empezó a tomar fuerza en las últimas horas, a raíz de una intervención quirúrgica que sería inminente.

La información se conoció en A la Tarde (América TV), donde revelaron que la conductora había viajado recientemente a Europa con el objetivo de tratar una dolencia de larga data. El periodista Luis Bremer aportó detalles concretos sobre el cuadro: “Se fue un mes a España porque le recomendaron a un médico específico por un problema histórico que tiene en una vértebra y una rodilla”.

Susana Giménez

Durante su estadía, según contaron, Susana Giménez se sometió a un tratamiento de características innovadoras y atravesó varias sesiones con la expectativa de mejorar su calidad de vida. Sin embargo, la evolución no habría sido la esperada.

De regreso en la Argentina, el diagnóstico cambió de manera significativa y la alteró por completo. “Tiene que volver a quirófano”, afirmó el panelista, dejando en claro que la opción de la cirugía ya no se puede evitar. Incluso, deslizó que el procedimiento tendría fecha cercana. “Pasaría por el quirófano el próximo lunes o martes”, precisó, causando más incertidumbre sobre los tiempos de recuperación y su posible participación en el Mundial.

El famoso que reemplazaría a Susana Giménez en la cobertura del Mundial 2026

Debido al complicado momento de salud que vive Susana Giménez, Telefe comenzó a barajar alternativas para reorganizar el equipo en caso de que la conductora no pueda viajar junto a su gran amigo Marley a cubrir el campeonato de fútbol más importante. De acuerdo a lo que señaló Santiago Sposato, una de las opciones es que Marley esté acompañado por Ian Lucas, el reciente ganador de Masterchef Celebrity. No obstante, esta posibilidad aún no está definida.

Susana Giménez

Cabe recordar que, hace poco más de un mes, la propia Susana Giménez había manifestado su intención de formar parte del evento deportivo. Aunque, fiel a su estilo, también había dejado entrever cierto desgano respecto al trabajo durante este año, una frase que hoy cobra otro sentido frente al escenario actual. Lo cierto es que, por el momento, todo depende de la evolución de su salud y a cómo transite el postoperatorio en caso de confirmarse la cirugía.

De esta manera, la salud de Susana Giménez genera preocupación tras salir a la luz que debe ser operada de un problema que sufre en una vértebra y en su rodilla. Mientras tanto, el futuro de la diva en el Mundial 2026 permanece envuelto en dudas y Telefe ya piensa en otra persona en caso de que no pueda estar presente en la cobertura.