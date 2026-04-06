Natalia Oreiro reveló que llegó a la Argentina gracias a Xuxa: "Nunca fui Paquita"

Natalia Oreiro reveló que llegó a la Argentina gracias a Xuxa, una experiencia que marcó el inicio de su camino artístico y que se convirtió en el punto de partida de una nueva etapa en su vida. El relato mostró cómo una oportunidad inesperada abrió las puertas a un recorrido que con el tiempo se consolidó en la televisión.

Natalia Oreiro sorprendió a todos con detalles de su inicio con Xuxa

Natalia Oreiro sorprendió a todos al revelar que vino a Argentina gracias a Xuxa, un episodio que forma parte de sus primeros pasos y que se transformó en el comienzo de una historia que la vinculó de manera definitiva con el espectáculo. La anécdota reflejó cómo una inesperada situación se convirtió en el inicio de su camino en la televisión.

Natalia Oreiro

Durante la pandemia, en una charla virtual con Agustín “Rada” Aristarán para el programa RadaHouse (YouTube), la actriz recordó cómo un concurso vinculado a la cantante brasilera fue el punto de partida de su historia en nuestro país. “Yo empecé siendo Paquita de Xuxa”, contó, aunque también reveló que finalmente no lo logró.

La artista explicó que ganó un casting en Uruguay y luego otro en Argentina, donde se reunían las candidatas de distintos países. Ella fue la elegida, pero la propia Xuxa decidió tomarse un descanso en ese momento. “No, no, nunca ejercí de Paquita, digamos. Gané el casting en Uruguay, un concurso, luego uno en Argentina. Pero ella se tomó como un break”, recordó.

Según explicó, el premio del concurso fue un auto, aunque la actriz tenía apenas 16 años y no manejaba. “Con lo que yo había ganado, que era un auto, yo no manejaba, tenía 16 años, y ahora con 40 no manejo”, comentó con humor. Finalmente, vendió el vehículo y con ese dinero se instaló en Buenos Aires.

El inicio de la carrera de Natalia Oreiro tras su frustrado paso con Xuxa

Por otro lado, Natalia Oreiro comentó que ese inicio frustrado con Xuxa fue una experiencia que la impulsó a quedarse en el país. Cuando logró establecerse en un departamento, comenzó a presentarse en castings. Según explicó ella, ese paso fue decisivo para iniciar su carrera en la televisión argentina.

Natalia Oreiro

Su primera experiencia fue como extra en una novela de Canal 9. “Era como una extra, pero me pagaba actores, me pagaban a bono”, explicó. Aunque su participación era pequeña, la modelo se tomaba el trabajo con seriedad. “Igual los actores, los actores importantes de la novela, me decían que no me maquillara, que en realidad no iba a salir. No todos; de hecho, algunos llegaron a ser muy amigos míos. Pero yo me maquillaba igual”, recordó.

Ese frustrado comienzo tras ganar dos concursos con Xuxa fue el inicio de una trayectoria que luego llevó a Natalia Oreiro a convertirse en protagonista de ficciones televisivas, estrella de cine y referente musical. La anécdota mostró una etapa de su vida que tuvo como protagonista una oportunidad inesperada que terminó siendo el impulso que la acercó a la Argentina.

Natalia Oreiro

Natalia Oreiro reveló que llegó a la Argentina gracias a Xuxa, un recuerdo que marcó el inicio de su camino artístico y que se convirtió en el punto de partida de una etapa que definió su futuro artístico. Ese comienzo, marcado por decisiones que la llevaron a instalarse en Buenos Aires, se convirtió en el origen de una carrera que se consolidó en la música y la actuación.

VDV